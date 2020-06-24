Влад Яма похвастался экстремальным отдыхом с 5-летним сыном

Хореограф покатал Леона на водном скутере.

Известный украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма поделился свежими кадрами с 5-летним сыном Леоном.

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На своей странице в Инстаграм танцор опубликовал подборку ярких видео и фото, где катается на водном скутере по Днепру. Яма появился в кадре специальном защитном жилете и серых шортах. На одном из видео улыбающийся танцовщик рассекает по реке с маленьким Леоном.

“ЭХ, ПРОКАЧУ!..🌊🚀“, - подписал публикацию Влад.

Ранее сообщалось, что Влад Яма считает, что переболел коронавирусом.

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