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Влад Яма похвастался экстремальным отдыхом с 5-летним сыном

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Хореограф покатал Леона на водном скутере.
Влад Яма похвастался экстремальным отдыхом с 5-летним сыном
Влад Яма похвастался экстремальным отдыхом с 5-летним сыном
instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма поделился свежими кадрами с 5-летним сыном Леоном.

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На своей странице в Инстаграм танцор опубликовал подборку ярких видео и фото, где катается на водном скутере по Днепру.  Яма появился в кадре специальном защитном жилете и серых шортах. На одном из видео улыбающийся танцовщик рассекает по реке с маленьким Леоном.

“ЭХ, ПРОКАЧУ!..🌊🚀“, - подписал публикацию Влад.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭХ, ПРОКАЧУ!..🌊🚀

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

Ранее сообщалось, что Влад Яма считает, что переболел коронавирусом.

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivona bigmir)net

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