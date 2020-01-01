Могилевская открыто рассказала об отношениях с Ямой

Певица поделилась подробностями личной жизни.

Читай также: Киану Ривз продает на аукционе онлайн-свидание с собой

Наталья Могилевская, которая ранее в откровенном наряде удивила Сеть, вспомнила свои отношения с хореографом Владом Ямой. Певица дала интервью изданию Elle, где вспомнила, каким был их роман с коллегой по “Танцам“.

Наталья Могилевская участвовала в проекте “Танцы со звездами“, где выступала в паре вместе с Владом Ямой. После этого в шоу-бизнесе активно обсуждали их роман.

Одной из причин таких слухов стал взрывной хит исполнительницы “Я сама выбирала этот танец“, где Влад был главным героем клипа.

Почти все мои песни были посвящены конкретным событиям в жизни, романтическим отношениям и разрывам. Я увлеклась танцами и написала трек “Я танцевала“. Десять лет назад, когда выступала вместе с Владом Ямой, мы сняли клип “Я сама выбирала этот танец“. Вот поэтому большинство моих работ являются автобиографическими. Трудно отделить себя от того образа, который я сама создаю и продюсирую. Мое творчество вообще неотделимо от личной жизни, – рассказала Могилевская.

Недавно Наталья Могилевская выпустила мини-фильм о любви на карантине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.