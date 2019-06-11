Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

MARUV попала в громкий скандал из-за Крыма

Комментариев: 6
Украинская певица отказалась отвечать на вопрос журналистов о принадлежности Крыма.
MARUV попала в громкий скандал из-за Крыма
MARUV попала в громкий скандал из-за Крыма
instagram.com/maruvofficial/

Читай также: Звезда “50 оттенков серого“ разошлась с возлюбленным

Скандально известная певица MARUV снова обратила на себя внимание журналистов и общественности. Перед первым сольным концертом в Киеве, который состоялся в пятницу, 14 июня, артистка шокировала собравшихся украинских журналистов отказом отвечать на прямой вопрос о принадлежности Крыма. Кроме того, MARUV и вовсе проигнорировала остальные вопросы представителей СМИ.

Так, скандал спровоцировал журналист одного из популярных телеканалов Украины, который поинтересовался у звезды “чей Крым“. После того, как MARUV попросила задать ей другой вопрос, он вопреки ее просьбе повторил “крымский“ вопрос снова. 

На отборочном туре Евровидения Джамала спросила у вас, чей же Крым. Вы не ответили. Так чей же Крым, - спросил корреспондент.

Так, все, пока всем, - сказала МARUV журналистам.
 

После этого певица развернулась и ушла с пресс-конференции. 

Ранее MARUV призналась, где покупает свои костюмы в стиле БДСМ.

Поделись:
Теги: MARUV, Крым, скандал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
tinkerrr    15.06.2019, 19:05
Оценка:  0
tinkerrr
А почему она должна быть компетентной в вопросах Крыма? Пусть определяют чей крым те, кто в этом разбирается, она то причем?
sharry-sharry    15.06.2019, 18:59
Оценка:  0
sharry-sharry
Зачем писать каждый день об этой шалаве?Все было ясно еще во время отбора на Евровид.Тем более ее мать,отец живут,работают в Крыму и их все там устраивает.
tinkerrr    15.06.2019, 19:06
Оценка:  0
tinkerrr
Ну вот, отец и мать в крыму и их все там устраивает
гость  (аноним)  15.06.2019, 18:58
Оценка:  -2
гость
Крым Российский. Был передан в УССР на время, но не как подареный на всегда.
гость  (аноним)  15.06.2019, 18:30
Оценка:  0
гость
Корсун пытается одной жопой на двух стульях усидеть!
Неужели самой не мерзко? Прокацапская шлюшка
гость  (аноним)  15.06.2019, 18:24
Оценка:  +1
гость
Угостите её чаем "Новичок".
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь