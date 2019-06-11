MARUV попала в громкий скандал из-за Крыма

Украинская певица отказалась отвечать на вопрос журналистов о принадлежности Крыма.

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Скандально известная певица MARUV снова обратила на себя внимание журналистов и общественности. Перед первым сольным концертом в Киеве, который состоялся в пятницу, 14 июня, артистка шокировала собравшихся украинских журналистов отказом отвечать на прямой вопрос о принадлежности Крыма. Кроме того, MARUV и вовсе проигнорировала остальные вопросы представителей СМИ.

Так, скандал спровоцировал журналист одного из популярных телеканалов Украины, который поинтересовался у звезды “чей Крым“. После того, как MARUV попросила задать ей другой вопрос, он вопреки ее просьбе повторил “крымский“ вопрос снова.

На отборочном туре Евровидения Джамала спросила у вас, чей же Крым. Вы не ответили. Так чей же Крым, - спросил корреспондент.

Так, все, пока всем, - сказала МARUV журналистам.



После этого певица развернулась и ушла с пресс-конференции.

Ранее MARUV призналась, где покупает свои костюмы в стиле БДСМ.