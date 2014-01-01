Звезда "50 оттенков серого" разошлась с возлюбленным

Дакота Джонсон и Крис Мартин объявили о разрыве.

Дакота Джонсон и Крис Мартин больше не вместе. Известная актриса и фронтмен Coldplay разошлись еще в мае, но эта информация подтвердилась только сейчас.

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Как сообщает издание The Sun, 29-летняя Дакота и 42-летний Крис планировали пожениться, но внезапно решили разорвать отношения.

Крис и Дакота были очень гармоничной парой и всегда казались счастливыми вместе. Были разговоры о предстоящей помолвке, но теперь он говорит, что они разошлись. Это стало настоящим сюрпризом для всех, - цитирует источник The Sun.

Крис Мартин и Дакота Джонсон познакомились в октябре 2017 года. До этого музыкант был женат на актрисе Гвинет Пэлтроу, с которой воспитывает двоих детей: 15-летнюю Эппл и 13-летнего Мозеса. Знаменитости развелись в 2014 году.

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