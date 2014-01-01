Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Звезда "50 оттенков серого" разошлась с возлюбленным

Комментариев: 0
Дакота Джонсон и Крис Мартин объявили о разрыве.
Звезда "50 оттенков серого" разошлась с возлюбленным
Звезда "50 оттенков серого" разошлась с возлюбленным
Cоцсети

Дакота Джонсон и Крис Мартин больше не вместе. Известная актриса и фронтмен Coldplay разошлись еще в мае, но эта информация подтвердилась только сейчас.

Соцсети

Читай также: Юрий Горбунов о пополнении в семье: "Как Небеса распорядятся, так и будет"

Как сообщает издание The Sun, 29-летняя Дакота и 42-летний Крис планировали пожениться, но внезапно решили разорвать отношения.

Крис и Дакота были очень гармоничной парой и всегда казались счастливыми вместе. Были разговоры о предстоящей помолвке, но теперь он говорит, что они разошлись. Это стало настоящим сюрпризом для всех, - цитирует источник The Sun.

Крис Мартин и Дакота Джонсон познакомились в октябре 2017 года. До этого музыкант был женат на актрисе Гвинет Пэлтроу, с которой воспитывает двоих детей: 15-летнюю Эппл и 13-летнего Мозеса. Знаменитости развелись в 2014 году.

Ранее сообщалось, что 83-летний Ален Делон попал в больницу во Франции.

Поделись:
Теги: Дакота Джонсон, Крис Мартин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь