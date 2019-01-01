Певица MARUV призналась, что не нравится бабушке в ее новом образе.

MARUV рассказала, с чем не может смириться ее бабушка instagram.com/maruvofficial

В эксклюзивном интервью в программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Україна“, певица MARUV рассказала, какая одежда из её сценического гардероба нравится её мужу и почему с новым образом певицы не может смириться её бабушка.

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MARUV уверена, что такие отношения, как у неё с мужем, её деятельность только стимулирует и улучшает. На это Александр Корсун имеет особое мнение.

“Ему лучше всего! Сами подумайте – это все лежит у меня дома, постоянно под рукой. Он в любой момент может сказать, чтобы я надела это платье или такие чулки. И к тому же, когда вы вместе первый год – есть какая-то ревность и неуверенность, но, когда вы вместе восемь лет – хорошо друг друга знаете и уверены в своих отношениях. Он иногда даже провоцирует, чтобы какую-то перчинку получить“, – поделилась личным MARUV в эфире “Ранку з Україною“.

Мужчина не только не против такого наряда певицы, он даже имеет любимые костюмы Анны, которые время от времени он просит одеть её дома.

“Все, что в сетку – это его“, – комментирует Анна Корсун в эфире канала “Україна“.

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И если мужчине нравится, то надо было угодить еще и родственникам. И, оказывается, все – от мамы до бабушки – в восторге от образов Анны. Но все же есть одна вещь, с которой бабушка суперзвезды не может смириться.

“Единственное, что жутко не нравится моей бабушке – мой новый цвет волос и стрижка. Каждый раз, когда я ей звоню, она говорит: «Аня, тебе уже не 20, не 25 и даже не 27! Отрасти себе нормальную прическу, а то, что это за пацанские наклонности?“ – рассказала певица в программе “Ранок з Україною“.

Но главное, чтобы поклонники были в восторге. А для MARUV – это выход из ситуации, ведь за считанные минуты перед выходом на сцену можно собственноручно сделать стильную прическу. И кто знает, возможно, уже завтра это станет настоящим трендом.

Напомним, ранее MARUV призналась, где покупает свои костюмы в стиле БДСМ.