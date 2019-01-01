Летние подработки: Светлана Вольнова копала картошку, а DJ NANA продавала яблоки

Украинские знаменитости рассказали, как в подростковом возрасте зарабатывали свои первые деньги.

В эксклюзивном репортаже для программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Україна“, Дядя Жора, Светлана Вольнова, Евгений Кот и DJ NANA рассказали, как зарабатывали свои первые деньги.

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Сегодня сложно представить, как украинские звезды раздают флаеры, моют машины или, например, возятся на грядке. Но все это было и в их жизни, ведь в подростковом возрасте чего не сделаешь, чтобы заработать карманные деньги. Так продюсер и шоумен Дядя Жора работал у родственников и оставил об этом не совсем положительные воспоминания.

“Дед говорил: “Вот яблочки собрать, вот арбузики полить“ и всегда ставил какую-то мотивацию. Озвучивал некую сумму денег. И это были большие деньги – 50 гривен. Но в конце лета оказывалось, что дед нас разводил, говорил: “Вот тебе 10, а 40 отдам следующим летом“, – поделился Дядя Жора в программе “Ранок з Україною“.

Дядя Жора пресс-служба

Даже у светской львицы Светланы Вольновой летние подработки были не из легких.

“У меня была большая трудовая деятельность, связанная с бизнесом моей бабушки. Меня посылали в деревню, где я сажала и копала картошку, ходила за грибами и ягодами. Я должна была вскопать грядки, и я умею косить. То есть у меня была такая бабушка-помещица, что мама дорогая!“, – рассказала Светлана Вольнова в эфире канала “Україна“.

Светлана Вольнова пресс-служба

Танцор Евгений Кот уже в юном возрасте не пренебрегал ни одной возможностью заработать копейку.

“Я зарабатывал еще и во время учебы. Если у меня была неделя с пятерками, то от отца я получал 2 гривны. А летом мы с братом мыли машины. Ведра, пару тряпок и вперед!“, – поделился Евгений Кот в эфире “Ранок з Україною“.

Евгений Кот пресс-служба

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А вот DJ NANA уверена, что главное в первых подработках – совсем не деньги, ведь такая работа стала для нее источником вдохновения.

“На каникулах я с бабушкой на базаре продавала яблоки. Потом я поняла, что на рынке можно еще чем-то торговать и стала готовили икебаны из разных веточек. Делала корзинки и говорила: “Купите 5 яблок и получите корзинку в подарок“, – комментирует свой первый заработок DJ NANA.

Напомним, ранее украинские знаменитости вспомнили, в чем пришли на свой выпускной.