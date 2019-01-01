Украинские знаменитости вспомнили, в чем пришли на свой выпускной.

Слава из группы "НеАнгелы" на выпускной пришла в костюме, а Вика – в платье сестры пресс-служба

В программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, популярные украинские красавицы признались, какими нарядами удивляли своих одноклассников на выпускном вечере.

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Анастасия Кумейко или Dj NANA не хотела быть похожей на других, поэтому появилась на выпускном в оригинальном образе.

“Мне сшили на заказ восточный наряд. Я была, как Жасмин из мультика про Алладина – фиолетовые шаровары, темно-фиолетовый топик. В то время, как все были по стандарту в платьях принцесс, я немного выделялась. Но мне было комфортно, и обувь у меня была удобная“, – рассказала Dj NANA в эфире “Ранку з Україною“.

Солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская также решила отказаться от платья.

“У меня был брючный костюм, – удивила журналистов канала “Украина“ Слава Каминская. – Прическа – хвост канекалон, или как его правильно назвать. В общем, с такой искусственной штуковиной на голове. И костюм, и хвост были черного цвета, выглядела я феерично“.

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А вот коллега Славы по группе Виктория Смеюха наоборот с удовольствием надела платье на выпускной, потому что этого наряда ждала несколько лет.

“У меня было невероятно долгожданное платье, потому что я его очень долго готовила, сама вышивала. Честно говоря, я его донашивала после своей сестры. Она на три года старше и тоже в этом платье выпускалась. Я от него балдела и сказала, что дождусь своего выпускного, чтобы надеть его“, – призналась Виктория Смеюха.

Виктория Смеюха пресс-служба

Вика добавляет, что совсем не важно, где и как вы будете праздновать этот день. Главное – с людьми, с которыми вы вместе учились:

“Этот день стоит проводить не с родителями, не с друзьями, которые живут с вами по соседству, а именно с одноклассниками, потому что потом уже, к сожалению, жизнь разводит“.

Напомним, ранее Вера Брежнева показала фото с выпускного старшей дочери.