Оля Цибульская рассказала, как заставить мужчину сделать предложение

Украинские знаменитости поделились забавными историями со свадеб.

Читай также: “Опять он?“: Ирина Билык опубликовала неожиданные фото с Коляденко

Ирина Билык, ALEKSEEV и Виктория Смеюха в эксклюзивном репортаже программы “Ранок з Україною“ на канале “Україна“ поделились собственными историями и курьезами со свадеб, а Оля Цибульская даже дала советы, как выйти замуж.

В этом году молодоженов, а их набралось аж сто пар, расписывала Ирина Билык. Певица после церемонии была вся на эмоциях.

“Я впервые была и дружкой, и женщиной, которая пообещала, что могу еще раз жениться! Мне было приятно такое волнение – как настоящая свадьба“, – поделилась Ирина Билык в программе “Ранок з Україною“.

Ирина Билык пресс-служба

Читай также: “Целуй“: ALEKSEEV выпустил откровенный клип

Романтический репертуар ALEKSEEV словно создан для первого танца молодоженов. Певец рассказал, что для него моменты, когда он исполняет свои песни для молодоженов, по-настоящему особенные.

“Иногда свадьбы проходят на островах, иногда приходится быть три ночи без сна, потому что перед этим было два концерта подряд. Тебе нужно ехать поздравлять людей и при этом быть энергичным. Но когда ты видишь первый танец молодых под свою песню “Океанами стали“ – это невероятные ощущения, ты понимаешь, что сейчас начинается что-то особенное“, – рассказал ALEKSEEV в эфире канала “Україна“.

ALEKSEEV пресс-служба

А вот у Виктории из группы “НЕАНГЕЛЫ“ со свадьбой связана интересная и даже немного мистическая история.

“Я помню, так танцевала, что потеряла свое кольцо. Я его всегда носила на безымянном пальчике, хотя замужем не была. Мне просто нравилось ощущение, как будто я не одинока. И я все же его потеряла, возможно, не случайно, что именно на свадьбе“, – прокомментировала Виктория Смеюха в эфире “Ранку з Україною“.

Виктория Смеюха пресс-служба

Читай также: “У меня свадьба“: Оля Цибульская заинтриговала снимком с Никитой Добрыниным

Кто-кто, а Оля Цибульская о свадьбах знает все. Звезда уже поженила 632 пары. Но вместо смешной истории, Оля дает полезный совет. Что делать, когда жених все тянет и тянет с предложением – так случилось с подругой звезды.

“...он все ее не звал, но пригласил заграницу отдыхать... Я говорю – значит так, ты летишь туда, вспоминаешь все страницы камасутры, которые читала, делаешь все, как взрослая девочка, потому что она уже взрослая и можно все. Но когда вы сядете в самолет, и будете возвращаться домой, ты скажи: «Спасибо, все было классно, давай не будем надоедать друг другу этими отношениями». И он в самолете расплакался, взял ее за руку и сказал: Лена, как же все, что между нами!? Выходи за меня замуж!“ – поделилась Оля Цибульская.

Оля Цибульская пресс-служба

Напомним, ранее украинские знаменитости вспомнили, в чем пришли на свой выпускной.