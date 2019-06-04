Тренеры шоу "Голос. Діти" поделились откровенными историями с детства.

Джамала, Позитив и Дзидзьо рассказали о буллинге в школе пресс-служба

Во время второго эпизода “Голос. Діти-5“ на телеканале 1+1, звездные тренеры поделились своими откровенными историями о том, как над ними издевались в школе.

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Одной из участниц “слепых прослушиваний“ стала тринадцатилетняя Майрамик из Канева, которая в школе регулярно сталкивается с насмешками из-за необычной внешности. Девочка поделилась своими переживаниями со звездными тренерами, отметив, что внешность – это не главное:

“Главное то, что у человека внутри, и то, что он чувствует“.

После того, как юная вокалистка ушла со сцены, наставники подняли актуальную тему буллинга в школе и поделились своими историями.

“Однажды, мне просто натёрли лицо виноградом и побили, потому что я пела. Мне пришлось рассказать обо всем папе“, - рассказала Джамала.

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Позитив поделился, что над ним смеялись в школе из-за высокого голоса (мутация голоса у артиста произошла поздно).

“Все считали, что я девочка“, - вспоминает Позитив.

А Дзидзьо привел статистику, согласно которой, те, кто издевается над другими в детстве, во взрослом возрасте не добиваются успехов в жизни.

Напомним, что ранее выступления участников “Голос. Діти-5“ всколыхнули Сеть и попали в тренды YouTube.