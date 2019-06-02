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"Голос. Діти-5": смотреть второй выпуск онлайн

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 2
Узнайте, где можно посмотреть второй выпуск вокального шоу "Голос. Діти-5".
"Голос. Діти-5": где и когда смотреть второй выпуск
"Голос. Діти-5": где и когда смотреть второй выпуск
instagram.com/golos.dity

В воскресенье, 2 июня, вышел шестой выпуск вокального шоу “Голос. Діти-5“. Посмотреть онлайн можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

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В новом эфире зрители увидели еще один этап слепых прослушиваний. В 5 сезоне “Голосу. Діти-5“ за уникальные голоса борются тренеры шоу Джамала, Дзидзьо и участники группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив.

На этой недели звездные тренеры набрали 10 участников:

Команда Нади Дорофеевой и Позитива:  Моника Глазер, София Бышова, Максим Комисарчук, Аделина Иордаки.

Команда Джамалы: Артем Шойжолов, Егор Уманец, София Иванько.

Команда Дзидзьо: Вероника Морская, Кира Полонская, Дарина Вицан.

Отметим, что в первом выпуске к командам звездных наставников присоединились 11 талантливых вокалистов:

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Команда Нади Дорофеевой и Позитива: Таисия Скоморохова, Мария Магильная, Дарья Бугайчук, Саша Зазарашвили. 

Команда Джамалы: Ярослав Политов, Максим Давидюк.

Команда Дзидзьо: Богдан Петровский, Максим Устянский, Юлия Карими, Ярослав Карпук и София Винник.

Смотреть второй выпуск “Голос. Діти-5“ от 2.06.2019:

Как прошел первый выпуск шоу “Голос. Діти-5“, можно посмотреть здесь.

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Теги: Голос. Діти-5
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  03.06.2019, 00:40
Оценка:  0
pусский
Оближу его xyй апосля ейной сраки, бля!
гость  (аноним)  29.05.2019, 15:32
Оценка:  0
гость
ХА-ХА-ХА-ХА-А-А-А!!!
Намедни, в Батуми состоялся детский международный фестиваль!
Дык, кацапское быдло в кокошниках ....ВНИМАНИЕ - пело УКРАИНСКИЕ песни!
Это же бану....ться! Насколько кацапы - циничные, подлые мрази, скоты
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