"Голос. Діти-5": смотреть второй выпуск онлайн
В воскресенье, 2 июня, вышел шестой выпуск вокального шоу “Голос. Діти-5“. Посмотреть онлайн можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.
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В новом эфире зрители увидели еще один этап слепых прослушиваний. В 5 сезоне “Голосу. Діти-5“ за уникальные голоса борются тренеры шоу Джамала, Дзидзьо и участники группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив.
На этой недели звездные тренеры набрали 10 участников:
Команда Нади Дорофеевой и Позитива: Моника Глазер, София Бышова, Максим Комисарчук, Аделина Иордаки.
Команда Джамалы: Артем Шойжолов, Егор Уманец, София Иванько.
Команда Дзидзьо: Вероника Морская, Кира Полонская, Дарина Вицан.
Отметим, что в первом выпуске к командам звездных наставников присоединились 11 талантливых вокалистов:
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Команда Нади Дорофеевой и Позитива: Таисия Скоморохова, Мария Магильная, Дарья Бугайчук, Саша Зазарашвили.
Команда Джамалы: Ярослав Политов, Максим Давидюк.
Команда Дзидзьо: Богдан Петровский, Максим Устянский, Юлия Карими, Ярослав Карпук и София Винник.
Смотреть второй выпуск “Голос. Діти-5“ от 2.06.2019:
Как прошел первый выпуск шоу “Голос. Діти-5“, можно посмотреть здесь.
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