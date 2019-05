Первый выпуск вокального шоу произвел фурор .

Выступления участников "Голос. Діти-5" всколыхнули Сеть и попали в тренды YouTube пресс-служба

Первый выпуск самого доброго и трогательного проекта страны «Голос. Діти-5» (1+1) произвел настоящий фурор в сети.

Так, спустя всего два дня после первых слепых прослушиваний видео выступления двенадцатилетнего Александра Зазарашвили из команды "Время и Стекло" собрало почти полмиллиона просмотров и попало в тренды YouTube.

Александр исполнил сложную песню Селин Дион "All by myself" и растрогал звездных тренеров до слез.

Это ребёнок точно не с нашей планеты … Очень круто!»; «Какое сердце у ребенка большое, такой и талант Бог ему огромный дал. Столько доброты»; «Прошиб, пробил насквозь, протаранил, закатал, залез внутрь, вывернул наизнанку и вышел победителем наших сердец! Браво, — пишут пользователи в сети.

Покорило всю Украину и выступление тринадцатилетнего участника из Волынской области Ярослава Карпука. Видео за короткий период набрало более двух сотен тысяч просмотров на YouTube. Юный вокалист исполнил знаменитую песню Элвиса Пресли "Can’t help falling in love" и развернул все тренерские кресла. Ярослав выбрал команду Дзидзьо.

Пользователи со всего мира комментирую выступление Ярослава: "До слез, до мурашек. Бриллиант! Держите его крепче!"; 2Реинкарнация Элвиса Пресли?"; «Вначале мне показалось, что вокал мощный, гибкий как у Лео Нуччи, но потом он стал такой бархатный лирический баритон как у Элвиса... — безусловно это бриллиант!.

Еще больше интересных выступлений и ярких вокалистов можно увидеть в новом сезоне "Голос. Діти-5" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

