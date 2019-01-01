Топ-5 фактов о проекте "Голос. Діти" пресс-служба

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В воскресенье 26 мая в 21:00 на телеканале “1+1“ состоится долгожданная премьера детского вокального проекта “Голос. Діти“. Мы собрали ТОП-5 интересных фактов о проекте, которые приоткрывают секреты шоу.

Интернациональные участники. “Голос. Діти-5“ - это возможность показать свой талант на весь мир и начать путь к мечте. В каждом сезоне на проект приезжают участники из разных стран, которые убеждены, что именно на украинском проекте они могут быть услышанными. Так, в «Голос. Діти-5» участвуют талантливые вокалисты не только из Украины, но и из Казахстана, Грузии, Армении, Молдовы и других стран.

Маленькие большие таланты. Юные участники проекта не только сильные вокалисты, но и наделены разносторонними талантами. Например, тринадцатилетняя участница пятого сезона София не только пишет собственную музыку, но и уже изучает язык программирования и IT-технологии. Максим из Черновцов призер кубка мира по панкратиону (смешанная борьба). Пришел на “Слепые прослушивания“ и будущий стилист-парикмахер Никита.

Джамала - тренер проекта пресс-служба

Читай также: “Голос. Діти-5“: где и когда смотреть второй выпуск Звездные тренера тоже проходят кастинг. Занять одно из красных кресел мечтают многие украинские звёзды. Телеканал 1+1 прислушивается к пожеланиям зрителей, и приглашает в проект самых популярных исполнителей, которые задают тренды, являются главными ньюзмейкерами, и чьи песни бьют рекорды хит-парадов. Но чтобы стать тренером “Голосу. Діти“, каждый артист проходит пробы в реальной атмосфере шоу. Уже после этого команда проекта принимает финальное решение по участию в шоу. В пятом сезоне наставниками юных вокалистов стали певица и молодая мама Джамала, хитмейкеры, солисты группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив, а также кумир всех детей и взрослых, артист Дзидзьо.

Дзидзьо в проекте "Голос. Дети". пресс-служба

Более 500 человек работает над проектом. Штатные сотрудники и подрядчики на протяжении всего проекта работают над созданием шоу: это монтажеры, осветители, операторы, режиссёры, гримеры, стилисты и др. Все они создают грандиозное шоу национального масштаба, которое признано одной из лучших адаптацией проекта «The Voice» в мире.

Участники "Время и Стекло" - тренеры Голос Дети пресс-служба

Читай также: Дзидзьо: “Не представляю накрутку голосов в “Голос. Діти“ Участники могут автоматически попасть в следующий сезон. Дети, которые не успели выступить на сцене на этапе «Слепых прослушиваний», автоматически попадают на съемки в следующем сезоне. В новом сезоне два участника из прошлого сезона автоматически попали на выбор вслепую “Голос. Діти-5“.

Напомним, что первый выпуск “Голос. Діти“ стал лучшей программой дня по аудитории 18-54, Украина (рейтинг 4.2%, доля 14.0%) и по 18-54 50К+ (4.0%/13.8%).

На первых слепых прослушиваниях “Голос. Діти-5“ тренеров покорила маленькая Тина Тернер, вокалист с голосом Элвиса Пресли и мальчик из Грузии, который растрогал до слез всю Украину.

Еще больше интересных выступлений и ярких вокалистов можно увидеть в новом сезоне “Голос. Діти-5“ каждое воскресенье в 21:00 на телеканале “1+1“.

Ранее мы писали, что Джамала рассказала, что ей дал “Голос. Дети“.