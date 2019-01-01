Известные украинские актер, которые сыграли в "Останній москаль", поделились очень личными воспоминаниями .

День Киева: известные украинские актеры вспомнили, как покоряли столицу пресс-служба

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Стало известно, что в новом сериале канала "1+1" "Великі Вуйки", который станет продолжением культовой истории "Останній москаль", появятся любимые герои – сельский председатель (Владимир Горянский), Иван Петрук (Юрий Горбунов), его кум Бодьо (Владимир Николаенко) и "сельский Остап Бендер" Штефко (Назар Заднепровский), которые отправятся покорять столицу, чтобы добиться строительства дороги в свое село.

Ко Дню Киева, который город отмечает уже в эти выходные, актеры, сыгравшие главные роли в сериале "Большие Вуйки", вспомнили свои первые впечатления от покорения столицы.

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Известный телеведущий и актер Юрий Горбунов покорял столицу дважды. Окончательно в Киев переехал в конце 90-х, а впервые познакомился с городом еще в советские времена, когда поступил в театральный институт.

Первый конфуз произошел прямо на вокзале. У нас видимо на лицах было написано, что мы наивны приезжие. Поэтому, когда мы только вышли из здания вокзала, к нам подошли какие-то ребята и сказали, что в Киеве есть такое правило - если ты в городе впервые, надо купить такие открытки по три рубля. Мы конечно же купили, а потом увидели, что их везде продают по две копейки. Поэтому знакомство с Киевом было ярким, - с улыбкой вспоминает Юрий Горбунов.

пресс-служба

Также поступать в театральный институт в Киев в 1986 году приехал актер Владимир Николаенко.

Помню, что мне сразу бросились в глаза трубы завода. Я подумал, что вот она столица - город, который постоянно работает и вдохновенно что-то делает, и я обязательно должен покорить ее и остаться здесь. На самом деле я обожаю Киев, все его парки, старый Подол, Андреевский спуск, Оболонскую набережную ... Это так прекрасно, что в одном городе объединились стихии воды, гор и деревьев.

пресс-служба

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Переезд Владимира Горского в Киев был связан с театральной реформой. Известный актер покинул театр в Днепре и отправился в столицу, с которой отношения наладились не сразу – сначала Владимир думал о том, чтобы вернуться назад.

Сначала столица меня разочаровала и даже появлялись мысли о том, чтобы вернуться в Днепр, я работал в маленьком частном театре, спектаклей было не много, и я просто заскучал. И вот как-то гулял по Крещатику и встретил знакомого, который посоветовал не горячиться и все же попробовать свои силы в академическом театре. Я набрался смелости и пошел на прослушивание в Театр драмы и комедии, и вот я уже 30 лет там. Сейчас даже не представляю, как я мог бы жить в другом городе, потому что Киев – мой родной дом. А та ситуация научила меня, что столица - это действительно город больших возможностей, но она любит смелых, - рассказывает Владимир Горянский.

пресс-служба

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Актер театра и кино Назар Заднепровский киевлянин в четвертом поколении, поэтому со столицей он познакомился еще в первые годы своей жизни, о которых до сих пор вспоминает с теплом.

Киев всегда будет в моем сердце, потому что это город, в котором я родился, и в котором я хочу жить. С детства помню, как мама возила меня в коляске по историческому району Печерская, в Ботаническом саду, Киево-Печерской Лавре, Мариинском парке ... Я до сих пор с большим теплом отношусь к этим местам и часто гуляю там. Я видел мир, бывал во многих городах, но все равно хочу жить только в Киеве. Возможно благодаря кино или книгам, которые прославляют американские и европейские города, у нас очень романтическое отношение к ним. Мне хотелось бы, чтобы так же в украинском кино прославлялся Киев. И я думаю, что как раз в сериале «Великі Вуйки» мы покажем самые привлекательные места нашей столицы, чтобы киевляне вспомнили о них, а туристы увидели и захотели приехать в мой родной город.

пресс-служба

А удастся ли жителям Великих Вуйок покорить Киев, зрители канала "1+1" увидят уже в этом году.

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