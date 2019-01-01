Певица рассказала, что ее поразило в детском шоу.

Джамала: "Проект "Голос. Дiти" стал для меня абсолютным открытием и счастьем" пресс-служба

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В воскресенье 26 мая в 21:00 на телеканале "1+1" состоится долгожданная премьера детского вокального проекта "Голос. Діти". Пятый сезон обещает открыть зрителям больших маленьких звезд с невероятными голосами.

пресс-служба

Накануне премьеры звездный тренер проекта и молодая мама Джамала украсила обложку и поделилась с читателями "Теленедели" впечатлениями от съемок в проекте и новой для себя роли мамы. Певица уже была наставником на проекте «Голос країни», но участие в "Голос. Діти" для нее совершенно новый волнительны опыт и другой уровень ответственности.

пресс-служба

Читай также: Дзидзьо: "Не представляю накрутку голосов в "Голос. Діти" Когда к тебе в команду приходят взрослые люди со своими жизненным и творческим опытом, авторитетом, карьерой — это одно. У меня в команде, например, были Ирина Федишин, которая собирает НДИ «Украина», и народная артистка Алла Кудлай. Это такой уровень участников, в разговоре с которыми подбираешь слова, – так, чтобы они вроде были наравне с другими, но не обиделись на критику. А дети приходят без «багажа», артистических зажимов и комплексов, абсолютно открытые для любых предложений. Они никогда не говорят: "Эту песню я исполнять не хочу. Я ее не чувствую" или "Петь композицию неизвестных андеграундных артистов мне не подходит по статусу". Наоборот – каждый мой совет с благодарностью принимают, — поделилась Джамала.

пресс-служба

Молодая мама ответила и на вопрос о том, как ее изменило рождение сына:

Я полюбила утро. Это особенное время суток, оно всегда получается очень домашним. У нас уже сложился целый ритуал: катаем Эмира на детской машинке, кормим, показываем ему трехминутный мультик, собираем на гимнастику.

Полное интервью тренера "Голос. Діти-5" ищите в новом выпуске журнала "Теленеделя".

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