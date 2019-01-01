Украинские исполнители порадовали фанов совместной лирической композицией "Без тебе".

О человеческой гордости и любви: TAYANNA и LAUD выпустили дуэтный сингл пресс-служба

После успешной презентации новой концертной программы TAYANNA “Фантастична жінка“ поклонники отметили дуэтный трек двух самобытных музыкантов TAYANNA& LAUD. Интерес к совместной лирической песне “Без тебе“ был настолько велик, что менеджмент артистов обоюдно решили продолжить сотрудничество и выпустить сингл.

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Исполнители обладают характерными чертами - профессиональные музыканты, сильные вокалисты, схожи тембрально по линии лирико-драматического исполнения, что помогло их союзу воссоздать живое и достаточно интимное музыкальное произведение, которое удачно встраивается в стилистический ряд будущего альбома TAYANNA.

“Ця пісня про гордість, яка заважає людям зізнатись в їх почуттях. Через це ми залишаємось одні і спимо в пустій і холодній постелі, але подумками молимось за кохану людину“,- откровенно поделилась TAYANNA.

“Мы с Таней знакомы уже лет десять. Мне всегда нравился ее голос, у нее очень яркий и выразительный тембр, мне всегда было интересно поработать вместе. Помню, на первой репетиции к её сольному концерту я взял гитару, и мы начали импровизировать, что переросло в настоящую магию. Надеюсь, слушателям песня “Без тебе“ понравится также, как она нравится нам“, - рассказывает о сотрудничестве LAUD.

Официальная премьера композиции состоялась 24 мая в прямом эфире “Сніданок з 1+1“. Это первая дуэтная работа певицы в творческой карьере.

Напомним, ранее TAYANNA рассказала про самый дорогой подарок.