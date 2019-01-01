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О человеческой гордости и любви: TAYANNA и LAUD выпустили дуэтный сингл

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Украинские исполнители порадовали фанов совместной лирической композицией "Без тебе".
О человеческой гордости и любви: TAYANNA и LAUD выпустили дуэтный сингл
О человеческой гордости и любви: TAYANNA и LAUD выпустили дуэтный сингл
пресс-служба

После успешной презентации новой концертной программы  TAYANNA “Фантастична жінка“ поклонники отметили дуэтный трек двух самобытных музыкантов TAYANNA& LAUD. Интерес к совместной  лирической  песне “Без тебе“  был настолько велик, что  менеджмент артистов обоюдно решили продолжить сотрудничество и выпустить  сингл.

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Исполнители обладают характерными чертами - профессиональные музыканты, сильные вокалисты, схожи тембрально по линии лирико-драматического исполнения,  что помогло их союзу  воссоздать живое и достаточно интимное музыкальное произведение, которое  удачно встраивается в стилистический ряд будущего альбома TAYANNA.

“Ця пісня про гордість, яка заважає людям зізнатись в їх почуттях. Через це ми залишаємось одні і спимо в пустій і холодній постелі, але подумками молимось за кохану людину“,- откровенно поделилась TAYANNA.

“Мы с Таней знакомы уже лет десять. Мне всегда нравился ее голос, у нее очень яркий и выразительный тембр, мне всегда было интересно поработать вместе.  Помню, на первой репетиции к  её сольному концерту  я взял гитару,  и мы начали импровизировать, что переросло в настоящую магию. Надеюсь, слушателям песня “Без тебе“ понравится также,  как она нравится нам“, - рассказывает о сотрудничестве LAUD.

Официальная премьера композиции состоялась 24 мая в прямом эфире “Сніданок з 1+1“. Это первая дуэтная работа певицы в творческой карьере.

Напомним, ранее TAYANNA рассказала про самый дорогой подарок.

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Теги: TAYANNA, LAUD
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Источник: ivona.bigmir.net

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