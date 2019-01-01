Украинский артист прокомментировать скандал, который случился на российском шоу "Голос. Дети".

Дзидзьо: "Не представляю накрутку голосов в "Голос. Діти" пресс-служба

Накануне большой премьеры проекта “Голос. Діти-5“, которая состоится 26 мая в 21:00 на телеканале 1+1, в студию “Сніданку з 1+1“ пришел артист, композитор, звездный тренер шоу - Дзидзьо.

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Артист поделился с телезрителями своими впечатлениями от первых “Слепых прослушиваний“, отметив сильные вокальные данные участников и добавив, что искал в свою команду юных вокалистов с ангельскими голосами.

“Я весь час казав: “Боже, дякую, що ти показуєш чудеса на землі“. На цьому шоу якась неймовірна енергія, почуття переливалися від тих дітей, вони відкривали у мені нові нотки. Душа по-інакшому реагує, очі сльозилися від кожного виступу“, - делится эмоциями Дзидзьо.

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Также ведущие в студии попросили артиста прокомментировать скандал, который недавно случился на российском “Голос. Дети“. Там в результате накрутки голосов победила дочка певицы Алсу - Микелла Абрамова.

“Це робилося напевно не з добрими намірами, а коли недобрі наміри - відповідні і наслідки. У нас в українському проекті це апріорі неможливо. Знаєте, під час знімань “Голос. Діти“ приймаючи рішення щодо учасників своєї команди, я деколи навіть сумнівався і радився з продюсерами, мені лише сказали - “відчувай серцем“, - отметил артист.

Смотрите первый выпуск единственного в Украине детского вокального шоу “Голос. Діти“ уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1.

Напомним, ранее “1+1“ снимает комедию “Отмороженный“ с DZIDZIO в главной роли.