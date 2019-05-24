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"Решила заняться политикой": Оля Полякова удивила фанов новым заявлением

Комментариев: 3
Звезда заинтриговала фанов новым постом в соцсети.
"Решила заняться политикой": Оля Полякова удивила фанов новым заявлением
"Решила заняться политикой": Оля Полякова удивила фанов новым заявлением
instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова украсила обложку нового выпуска журнала “Отдохни“. Об этом сообщила сама певица.

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На своей странице в Instagram Суперблондинка опубликовала снимок свежей обложки июньского номера. На фото Полякова предстала в красном концертном наряде и в золотистом кокошнике.

В описании к кадру артистка разместила анонс своего эксклюзивного интервью. На страницах журнала звезда расскажет, какие изменения произошли в ее жизни. Полякова поделиться секретами поддержания идеальной фигуры, интересными фактами о съемках в “Свингерах“ и предстоящих концертных шоу. Также эпатажная знаменитость удивила фанов заявлением о возможном начале карьеры в политике.

“ЗАИНТРИГОВАНЫ? Да, в моей жизни произошло много нового, и обо всем по порядку я откровенно рассказала в интервью @otdohniua. О политике, поддержании идеальной фигуры, съёмках в @swingeri_film, предстоящих стадионных #шоукоролеваночи в этом году и многом другом!“, - написала Оля Полякова.

Напомним, ранее MARUV показала совместный кадр с Олей Поляковой.

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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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еблан  (аноним)  24.05.2019, 17:57
Оценка:  0
еблан
Куплю трусы Поляковой после недельного ношения, в которые она в конце напердит и в пакетик упакует.
гость  (аноним)  24.05.2019, 17:54
Оценка:  0
гость
Оля о том о чём ты думаешь, это не политика , а проституция.
гость  (аноним)  24.05.2019, 16:58
Оценка:  +2
гость
давайте, все клоуны в политику...
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