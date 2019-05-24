"Решила заняться политикой": Оля Полякова удивила фанов новым заявлением
Популярная украинская исполнительница Оля Полякова украсила обложку нового выпуска журнала “Отдохни“. Об этом сообщила сама певица.
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На своей странице в Instagram Суперблондинка опубликовала снимок свежей обложки июньского номера. На фото Полякова предстала в красном концертном наряде и в золотистом кокошнике.
В описании к кадру артистка разместила анонс своего эксклюзивного интервью. На страницах журнала звезда расскажет, какие изменения произошли в ее жизни. Полякова поделиться секретами поддержания идеальной фигуры, интересными фактами о съемках в “Свингерах“ и предстоящих концертных шоу. Также эпатажная знаменитость удивила фанов заявлением о возможном начале карьеры в политике.
“ЗАИНТРИГОВАНЫ? Да, в моей жизни произошло много нового, и обо всем по порядку я откровенно рассказала в интервью @otdohniua. О политике, поддержании идеальной фигуры, съёмках в @swingeri_film, предстоящих стадионных #шоукоролеваночи в этом году и многом другом!“, - написала Оля Полякова.
😜 ЗАИНТРИГОВАНЫ? Да, в моей жизни произошло много нового, и обо всем по порядку я откровенно рассказала в интервью @otdohniua. О политике, поддержании идеальной фигуры, съёмках в @swingeri_film, предстоящих стадионных #шоукоролеваночи в этом году и многом другом! Спешите, уже на прилавках прессы 😘 #оляполякова #обложка #отдохни #эксклюзив
Напомним, ранее MARUV показала совместный кадр с Олей Поляковой.
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