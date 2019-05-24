"Решила заняться политикой": Оля Полякова удивила фанов новым заявлением

Звезда заинтриговала фанов новым постом в соцсети.

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова украсила обложку нового выпуска журнала “Отдохни“. Об этом сообщила сама певица.

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На своей странице в Instagram Суперблондинка опубликовала снимок свежей обложки июньского номера. На фото Полякова предстала в красном концертном наряде и в золотистом кокошнике.

В описании к кадру артистка разместила анонс своего эксклюзивного интервью. На страницах журнала звезда расскажет, какие изменения произошли в ее жизни. Полякова поделиться секретами поддержания идеальной фигуры, интересными фактами о съемках в “Свингерах“ и предстоящих концертных шоу. Также эпатажная знаменитость удивила фанов заявлением о возможном начале карьеры в политике.

“ЗАИНТРИГОВАНЫ? Да, в моей жизни произошло много нового, и обо всем по порядку я откровенно рассказала в интервью @otdohniua. О политике, поддержании идеальной фигуры, съёмках в @swingeri_film, предстоящих стадионных #шоукоролеваночи в этом году и многом другом!“, - написала Оля Полякова.

Напомним, ранее MARUV показала совместный кадр с Олей Поляковой.