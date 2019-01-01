Кричевский посоветовал парам заводить детей .

Гарик Кричевский поделился секретом крепкого брака пресс-служба

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В интервью для программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Україна", Гарик Кричевский рассказал, как познакомился с женой и раскрыл тайну длительных отношений.

Гарик Кричевский уже 28 лет живет счастливой семейной жизнью с супругой, вместе воспитывают двоих детей и работают над карьерой артиста. Анжела Кричевская не только следит за домашним уютом, но и занимается карьерой мужа – является его концертным директором.

В интервью каналу "Україна" артист рассказал историю знакомства с будущей женой.

Когда я увидел ее, понял – не моя – это точно. И она, кстати, тоже, – рассказал Гарик Кричевский в программе «Ранок з Україною». – Мне нравились брюнетки, а тут блондинка с голубыми глазами. Но потом я понял, что никаких форматов нет, – есть человек. Понимаете, я привык к другому типу девушек – более легкомысленных, а она мне напомнила молодой вариант моей мамы. И это меня сильно задело!.

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Гарик Кричевский точно знает секрет семейного счастья и уверенно делится ним с поклонниками.

Обязательно надо заводить детей – это сдерживающий фактор. Когда у тебя дома бегают дети, взрослеют, то ты 150 раз подумаешь – делать резкое движение или нет, – поделился тайной длительных отношений Гарик Кричевский.

Ранее мы писали, что Потап и Настя Каменских поженились.