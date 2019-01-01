Олег Скрипка рассказал, как поддерживает стройную фигуру.

Олег Скрипка в свой День рождения поделился секретом хорошей физической формы пресс-служба

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Лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале «Україна», рассказал, как обычно празднует День рождения, какой получал самый оригинальный подарок и в чем секрет его хорошей физической формы.

Музыканту-мультиинструменталисту, певцу, актеру, ресторатору Олегу Скрипке исполняется 55 лет. По этому случаю журналисты программы «Ранок з Україною» встретились с артистом, поздравили и узнали, как обычно он празднует свой День рождения. Сын лидера группы «ВВ» Устим рассказал, что из года в год вся семья поздравляет именинника песней "Многая літа".

Олег Скрипка музыкант необычный, поэтому и подарки привык получать соответствующие.

Однажды на юбилей группы «ВВ» нам подарили настоящую звезду и даже не одну, а две. Вручили диплом, на котором было указано, что в созвездии Лиры, где-то есть звезда под названием "Воплі Відоплясова". Она сейчас находится где-то за несколько тысяч или миллионов световых лет, – рассказал Олег Скрипка в эфире канала «Україна».

пресс-служба

Артист признается, что, несмотря на популярность, громких празднований не любит.

Моя работа связана с большими аудиториями, поэтому свои праздники я люблю проводить в узком кругу. С семьей посидим, что-то вкусненькое и полезное съедим, – комментирует артист в программе «Ранок з Україною».

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Певец выглядит подтянутым даже в свои 55 лет. Музыкант уже давно отдает предпочтение здоровому питанию, не ест мясо, а однажды во Франции узнал у местных секрет стройной фигуры.

Секрет заключается в том, что они пьют хорошее красное вино. Я потом понял, что вино улучшает обменные процессы. Поэтому я начал пить вино и все пришло в норму, – поделился секретом стройной фигуры Олег Скрипка.

Сейчас артист мечтает только об отпуске.

Мы традиционно едем на воды в Закарпатье, на курорт в Косино – нам там очень нравится! К тому же там скоро откроется лучший в Украине аквапарк. Обязательно надо искупаться, а если удастся это сделать в нескольких морях, – это вообще прекрасно!, – рассказал Олег Скрипка.

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