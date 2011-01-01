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Свадьба Потапа и Насти Каменских: самые романтические клипы звездной пары

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Сегодня, 23 мая, известные украинские исполнители Потап и Настя Каменских официально станут мужем и женой.
Свадьба Потапа и Насти Каменских: самые романтические клипы звездной пары
Свадьба Потапа и Насти Каменских: самые романтические клипы звездной пары
instagram.com/kamenskux

Сегодня, 23 мая известные украинские исполнители Потап и Насти Каменских подтвердили слухи о свадьбе.

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Так, на своей странице в Инстаграм будущий муж Алексей Потапенко опубликовал клип-признание, в котором трогательно поет о своей любви к Насте. 

Позже и сама Каменских опубликовала совместное фото, в подписи к которому поблагодарила Потапа за то, что тот оберегал их любовь “от лишних глаз, слов, постов“.

Также появилась информация о том, что пара планирует отпраздновать бракосочетание в одном из самых дорогих ресторанов под Киевом.

В честь свадьбы Потапа и Насти Ivona предлагает вспомнить самые романтические клипы пары.

  • Потап и Настя - Почему (2008)

  • Потап и Настя - Если вдруг (2011)

  • Потап и Настя - Бумдиггибай (2015)

  • Потап и Настя - Я......Я (Ядовитая) (2017)

  • NK - Tримай (2018)

  • NK - Обіцяю (2019)

  • ПТП - Константа (2019)

Ранее мы писали, как звезды шоу-биза поздравляют Каменских и Потапа со свадьбой.

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Теги: Потап, Настя Каменских, Свадьба Потапа и Насти Каменских
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Источник: Ivona.bigmir.net

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