Свадьба Потапа и Насти Каменских: самые романтические клипы звездной пары
Сегодня, 23 мая известные украинские исполнители Потап и Насти Каменских подтвердили слухи о свадьбе.
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Так, на своей странице в Инстаграм будущий муж Алексей Потапенко опубликовал клип-признание, в котором трогательно поет о своей любви к Насте.
Позже и сама Каменских опубликовала совместное фото, в подписи к которому поблагодарила Потапа за то, что тот оберегал их любовь “от лишних глаз, слов, постов“.
Также появилась информация о том, что пара планирует отпраздновать бракосочетание в одном из самых дорогих ресторанов под Киевом.
В честь свадьбы Потапа и Насти Ivona предлагает вспомнить самые романтические клипы пары.
- Потап и Настя - Почему (2008)
- Потап и Настя - Если вдруг (2011)
- Потап и Настя - Бумдиггибай (2015)
- Потап и Настя - Я......Я (Ядовитая) (2017)
- NK - Tримай (2018)
- NK - Обіцяю (2019)
- ПТП - Константа (2019)
Ранее мы писали, как звезды шоу-биза поздравляют Каменских и Потапа со свадьбой.
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