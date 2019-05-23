Как украинские артисты реагируют в соцсетях на сегодняшнюю свадьбу Потапа и Насти.

"Горько, ребята": Как звезды шоу-биза поздравляют Каменских и Потапа instagram.com/realpotap

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Сегодня, 23 мая, проходит свадьба украинского продюсера Алексея Потапенко с его экс-коллегой по дуэту Настей Каменских. Напомним, что о предстоящем мероприятии стало известно благодаря корреспондентам издания “Страна“, которые несколько недель назад назвали дату свадьбы, ссылаясь на инфо инсайдера.

Итак, день торжества настал - в Сеть выложили фото пары в свадебных нарядах, а Алексей Потапенко поделился трогательным клипом, в котором признается Насте в любви.

Звезды украинского шоу-биза поздравляют пару.

Подопечная Потапа - участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева размести в Инста-сторис клип с Потапом и Настей, добавив эмоджи “бомба!“

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Продюсер, композитор Руслан Квинта опубликовал в Инстаграм фото пары с подписью “Горько, ребята!“

Ведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов с супругой телеведущей Екатериной Осадчей также поздравили пару, отметив, что готовятся к церемонии.

Ведущий Владимир Остапчук также опубликовал фото пары, добавив “их семейную символику“ - он использовал эмоджи: мишка плюс бриллиант - равно любовь.

Певица Тина Кароль разместила поздравление в Инста сторис, на котором показывает сердечко ладошками.

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Муж Наталии Жижченко, Евгений Филатов также поздравил пару в Инста-сторис.

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Однако, ярче всех “выступила“ суперблонидинка Оля Полякова , которая еще вчера выступала на харьковском стадиона “Металист“. По дороге в Киев, Ольга записала видео, в котором объявила, что приглашена на свадьбу Потапа с Настей - и с 18.00 будет вести прямой репортаж на Youtube.

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Напомним, что утром Потап выложил в Сеть видео “Константа“, в котором признался в любви Насте Каменских.

Ранее мы писали о истории любви Каменских и Потапа.