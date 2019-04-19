Участница Spice Girls потеряла зрение

Мелани Браун из группы Spice Girls ослепла на оба глаза.

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Известная британская певица Мелани Браун, которая является участницей знаменитой группы Spice Girls, 17 мая была госпитализирована в одну из клиник Лондона. Звезда пожаловалась врачам на проблемы со зрением, пишет The Sun.

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В 2014 году Мел Би перенесла неудачную лазерную коррекцию зрения, после чего ослепла на левый глаз. По информации источника, на днях ее госпитализировали из-за того, что она потеряла зрение и на правом глазу.

Специалистам удалось восстановить зрение Мелани, после чего ее перевели в офтальмологическое отделение. Однако звезда поспешила покинуть больницу, так как в настоящее время Spice Girls готовятся к большому туру, который стартует очень скоро.

Напомним, что группа Spice Girls заявила о воссоединении для турне по Великобритании. Ожидается, что концерты начнутся этим летом.

Ранее участница Spice Girls рассказала о сексуальной связи с коллегой по группе.