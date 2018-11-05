Культовые Spice Girls воссоединились: как группа выглядит сейчас
Девичья поп-группа Spice Girls, которая была на пике славы в 90-х, воссоединилась.
Они отправятся в тур по родной Великобритании уже летом 2019 года. Об этом группа официально заявила в социальной сети Twitter.
Breaking Spice news... Tickets on sale Saturday 10.30am ✌🏻#GirlPower #FriendshipNeverEnds pic.twitter.com/QmWrXOWLMd— Spice Girls (@spicegirls) 5 листопада 2018 р.
Однако в концертах не будет принимать участие одна из участниц, а именно Виктория Бекхэм. Сама Бекхэм объяснила свою позицию так:
Я не присоединюсь к своим девушкам на сцене снова, но участие в Spice Girls было чрезвычайно важной частью моей жизни, и я желаю им много любви и веселья, когда они вернутся на сцену в следующем году. Я знаю, что они проведут удивительное шоу, а поклонники прекрасно проведут время.
Today marks a special day for the girls as they announce the first tour dates since we performed together in 2012! I won't be joining my girls on stage again but being in the Spice Girls was a hugely important part of my life and I wish them so much love and fun as they go back on tour next year. I know they will put on an amazing show and the fantastic fans past and present are going to have a wonderful time! X vb #spicegirls #friendshipneverends
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Spice Girls - британская женская поп-группа, образованная в Лондоне в 1994 году. Их первый сингл Wannabe мгновенно стал хитом и послужил толчком к мировой популярности коллектива. Группа стала настолько популярной, что девушек называли самым узнаваемым коллективом Британии после The Beatles.
Уже в 2001 году все участницы группы занимались собственными проектами и, хотя о распаде официально никто не заявлял, вместе они уже не выступали. В 2007 году девушки воссоединились ради тура, а в 2012-м выступили на церемонии закрытия Олимпийских игр и с тех пор не появлялись на сцене вместе.
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