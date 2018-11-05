Культовые Spice Girls воссоединились: как группа выглядит сейчас

Поп-группа Spice Girls готовится к туру по Великобритании: узнай подробности.

Девичья поп-группа Spice Girls, которая была на пике славы в 90-х, воссоединилась.

Они отправятся в тур по родной Великобритании уже летом 2019 года. Об этом группа официально заявила в социальной сети Twitter.

Однако в концертах не будет принимать участие одна из участниц, а именно Виктория Бекхэм. Сама Бекхэм объяснила свою позицию так:

Я не присоединюсь к своим девушкам на сцене снова, но участие в Spice Girls было чрезвычайно важной частью моей жизни, и я желаю им много любви и веселья, когда они вернутся на сцену в следующем году. Я знаю, что они проведут удивительное шоу, а поклонники прекрасно проведут время.

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Spice Girls - британская женская поп-группа, образованная в Лондоне в 1994 году. Их первый сингл Wannabe мгновенно стал хитом и послужил толчком к мировой популярности коллектива. Группа стала настолько популярной, что девушек называли самым узнаваемым коллективом Британии после The Beatles.

Уже в 2001 году все участницы группы занимались собственными проектами и, хотя о распаде официально никто не заявлял, вместе они уже не выступали. В 2007 году девушки воссоединились ради тура, а в 2012-м выступили на церемонии закрытия Олимпийских игр и с тех пор не появлялись на сцене вместе.

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