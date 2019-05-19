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Мадонна спровоцировала скандал в финале Евровидения-2019

Спецтема: Евровидение-2019
Комментариев: 3
Смотрите видео выступления Мадонны на конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве.
Мадонна спровоцировала скандал в финале Евровидения-2019
Мадонна спровоцировала скандал в финале Евровидения-2019
Instagram.com/madonna/

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Песенный конкурс “Евровидение-2019“, финал которого состоялся вчера, 18 мая, в Тель-Авиве, не обошелся без инцидентов. Американская певица Мадонна, которая выступила на концерте в качестве приглашенной звезды, спровоцировала своим перфомансом скандал.

Во время исполнения одной из своих песен Мадонна показала флаг Палестины и Израиля: двое танцоров поп-дивы вышли на сцену в наряде с соответствующими флагами. Они обнимались, как бы намекая на завершение конфликта между народами.

Организаторы Евровидения-2019 сразу же прокомментировали скандальный номер, признавшись, что конкурс не является политизированным, а использование национальных флагов в номере Мадонны для них стало сюрпризом. 

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Видео выступления поп-королевы не опубликовали ни на официальной странице Евровидения в Twitter, ни на YouTube.

Ранее мы писали, что победителем “Евровидения-2019“ стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

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Теги: Мадонна, Евровидение 2019, финал, скандал, Тель-Авив
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.05.2019, 18:12
Оценка:  0
гость
Ё..б..а...н..ы..й стыд.
гость  (аноним)  19.05.2019, 18:03
Оценка:  0
гость
когда эта шалашовка приехавшая с двумя "рэ" на окружную сдохнет уже. задолбали отравлять мозг и сознание молодежи. наркоизвращенцы голливудские. собаки лешаевые
pol1502    19.05.2019, 17:44
Оценка:  +1
pol1502
А как она фальшивила, когда пела первую песню, капец!!!! пора на пенсию
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