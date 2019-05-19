Мадонна спровоцировала скандал в финале Евровидения-2019

Смотрите видео выступления Мадонны на конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве.

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Песенный конкурс “Евровидение-2019“, финал которого состоялся вчера, 18 мая, в Тель-Авиве, не обошелся без инцидентов. Американская певица Мадонна, которая выступила на концерте в качестве приглашенной звезды, спровоцировала своим перфомансом скандал.

Во время исполнения одной из своих песен Мадонна показала флаг Палестины и Израиля: двое танцоров поп-дивы вышли на сцену в наряде с соответствующими флагами. Они обнимались, как бы намекая на завершение конфликта между народами.

Организаторы Евровидения-2019 сразу же прокомментировали скандальный номер, признавшись, что конкурс не является политизированным, а использование национальных флагов в номере Мадонны для них стало сюрпризом.

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Видео выступления поп-королевы не опубликовали ни на официальной странице Евровидения в Twitter, ни на YouTube.

Ранее мы писали, что победителем “Евровидения-2019“ стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.