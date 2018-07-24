Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой - СМИ

Пэрис Джексон госпитализировали после того, как она пыталась покончить с жизнью.

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Дочь Майкла Джексона - Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон, была экстренно доставлена в больницу после того, как попыталась покончить с собой. Об этом сообщает издание TMZ.

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Согласно информации, правоохранители и скорая прибыли к дому Пэрис в Лос-Анджелесе после того, как получили сообщение о том, что она порезала себе вены. СМИ пишут, что причиной для попытки суицида послужил скандал вокруг фильма "Покидая Неверленд", в котором Майкла Джексона обвинили в педофилии.

В то же время, сама Пэрис в своем Twitter в ответ на сообщение TMZ о ее госпитализации назвала их лжецами.

fuck you you fucking liars — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 16 марта 2019 г.

Отмечается, что сейчас Пэрис уже выписали из больницы, однако она находится под наблюдением врачей и семьи.

Напомним, что ранее из-за скандального фильма в Лондоне снесли статую Майкла Джексона.