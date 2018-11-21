Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах

Американская поп-звезда призналась, что намерена помочь своей стране.

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Популярная американская певица Тейлор Свифт заговорила о своих политических взглядах. В недавнем интервью для журнала Elle обладательница Гремми рассказала о своей позиции в политике и объяснила, почему чувствует необходимость поделиться своими взглядами.

Я потратила много времени, чтобы разобраться в политической системе и ветвях власти, которые подписывают законопроекты, влияющие на нашу повседневную жизнь, и решила, что должна помочь изменить ситуацию. Я чувствовала себя достаточно информированной, чтобы рассказать об этом своим 114 миллионам подписчикам, — сказала Тейлор.

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Певица пообещала, что будет участвовать в предстоящих выборах президента США в 2020 году.

Призывы к расизму и провоцирование страха посредством тонко завуалированных сообщений — это не то, чего я хочу от наших лидеров. Я поняла, что на самом деле моя ответственность — использовать свое влияние против этой отвратительной риторики. Я собираюсь сделать гораздо больше, чтобы помочь стране. В следующем году нас ждет большая гонка, - заявила Свифт.

После такого высказывания некоторые СМИ начали спорить о том, сможет ли амбициозная звезда найти поддержку среди американцев.

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