Солистка KAZKA решила брать уроки вокала у Джамалы

После выступления KAZKA на Нацотборе Евровидения-2019 на Александру Зарицкую обрушился шквал критики из-за ее пения.

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После участия группы KAZKA в Национальном отборе на Евровидение-2019 на вокалистку Александру Зарицкую обрушился шквал критики. Тогда девушка сказала “не цепляться к ее вокалу”, а сейчас уже всерьез думает о вокальных занятиях с Джамалой.

Напомним, что в финале Нацотбора Джамала поддержала Александру и предложила позаниматься с ней пением. В интервью для “Светской жизни” лидер группы KAZKA рассказала, что помешало группе выиграть Национальный отбор, и что в дальнейшем планирует брать уроки вокала у известной певицы.

Ранее Джамала призналась, куда пропала из соцсетей после Нацотбора.