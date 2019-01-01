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Солистка KAZKA решила брать уроки вокала у Джамалы

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После выступления KAZKA на Нацотборе Евровидения-2019 на Александру Зарицкую обрушился шквал критики из-за ее пения.
Солистка KAZKA решила брать уроки вокала у Джамалы
Солистка KAZKA решила брать уроки вокала у Джамалы
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После участия группы KAZKA в Национальном отборе на Евровидение-2019 на вокалистку Александру Зарицкую обрушился шквал критики. Тогда девушка сказала “не цепляться к ее вокалу”, а сейчас уже всерьез думает о вокальных занятиях с Джамалой. 

Напомним, что в финале Нацотбора Джамала поддержала Александру и предложила позаниматься с ней пением. В интервью для “Светской жизни” лидер группы KAZKA рассказала, что помешало группе выиграть Национальный отбор, и что в дальнейшем планирует брать уроки вокала у известной певицы. 

Ранее Джамала призналась, куда пропала из соцсетей после Нацотбора.

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Теги: KAZKA, Александра Зарицкая, Джамала, Нацотбор
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