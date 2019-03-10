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В Лондоне снесли статую Майкла Джексона из-за скандального фильма

Комментариев: 2
Памятник знаменитому поп-певцу стоял возле Национального музея футбола в Лондоне с 2014 года.
В Лондоне снесли статую Майкла Джексона из-за скандального фильма
В Лондоне снесли статую Майкла Джексона из-за скандального фильма
gettyimages

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В Лондоне приняли решение демонтировать двухметровую статую Майкла Джексона из-за скандала, разразившегося вокруг фильма "Покидая Неверленд". Об этом сообщает CNN

Скульптура была установлена в честь короля поп-музыки возле Национального музея футбола в 2014 году по заказу владельца футбольного клуба "Фулхэм" Аль-Файеда. Как отмечает издание, Джексон приезжал в Лондон в качестве гостя в 1999 году. 

Решение снести скульптуру было принято администрацией музея после выхода фильма, в котором двое молодых мужчин рассказали о том, как в возрасте 7 и 10 лет они пострадали от сексуального насилия со стороны Майкла Джексона. 

gettyimages

Напомним, что ранее режиссера "Богемской рапсодии" обвинили в педофилии.

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Теги: Майкл Джексон, памятник, новости
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Комментариев (2)
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prontozaurus    10.03.2019, 16:34
Оценка:  +1
prontozaurus
Відвезіть його до цапів: там люблять такі пам'ятники ставити. Він у них ще й князєм або кимось усія цапії стане. Скрєпа.
BROKER666    10.03.2019, 16:49
Оценка:  0
BROKER666
та нет - ордынцы признаЮт статуи исключительно из г0вна
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