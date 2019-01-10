Вокруг фильма о Майкле Джексоне разразился скандал

Представителей легендарного певца Майкла Джексона возмутила документальная лента, в которой его обвиняют в педофилии.

В конце января на кинофестивале “Сандэнс“ должна состоятся премьера документального фильма о легендарном певце Майкле Джексоне под названием “Покидая Неверлэнд“. В киноленте поп-короля опять обвиняют в педофилии.

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В фильме двое молодых мужчин будут рассказывать о том, как в возрасте 7 и 10 лет они потерпали от сексуального насилия со стороны Джексона. Якобы эта скандальная история, по взаимному соглашению сторон, должна была замалчиваться. Сейчас же они расскажут, как на их жизнь повлияла полученная в детстве травма.

Родственники Майкла Джексона резко отреагировали на скорый выход порочащего честь певца фильма. Как передает TMZ, представители артиста выступили с официальным заявлением:

Эта работа представляет собой еще одну погоню за сенсацией, это возмутительная и жалкая попытка эксплуатации и наживы на имени Майкла Джексона.

Напомним, Майкла Джексона в секс-домогательствах обвиняли хореограф Уэйд Робсон и американец Джеймс Сейфчак. Однако в ходе судебных разбирательств они под присягой признавались, что певец никогда их не насиловал.

Уэйд Робсон подавал в суд на уже мертвого музыканта в 2013 году, утверждая, что подвергался сексуальному насилию со стороны Джексона в течение почти десятилетия, и его компании способствовали этому поведению. Представитель музыканта утверждал:

По моему мнению, утверждения г-на Робсона, сделанные через двадцать лет после того, как они предположительно произошли, и спустя годы после того, как г-н Робсон дважды свидетельствовал под присягой - в том числе перед присяжными, - что Майкл Джексон никогда не делал с ним ничего плохого, всегда были вопросом денег, а не поиска истины.

В синопсисе к фильму “Покидая Неверлэнд“ не указаны имена. Возможно, кинолента раскроет ранее неизвестные подробности из жизни Майкла Джексона.

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