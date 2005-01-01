"Холостяк" 9 сезон: что известно о первом браке Никиты Добрынина

8 марта на канале СТБ стартовал 9 сезон шоу "Холостяк".

В пятницу, 8 марта вышел первый выпуск 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“, героем которого стал Никита Добрынин.

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Никита Добрынин - известный теле- и радиоведущий, а также главный редактор мужского журнала XXL.

Биография Холостяка

Добрынин родился 30 декабря 1987 года. Детство провел в городе Черновцы.

В 2009 году с отличием окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (факультет Журналистики).

Никита Добрынин instagram.com/nikitadobrynin

С 2005-го года, еще будучи студентом, Никита начал работать ведущим на местных радиостанциях и телеканале “Черновцы“.

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В 2008 году Никита переехал в столицу и стал радиоведущим хит-парада “Золотой Граммофон“ на “Русском радио Україна“. Так началась его успешная карьера радио- и телеведущего на всеукраинских каналах.

Никита Добрынин instagram.com/nikitadobrynin

А в 2014 году Добрынин впервые появился на экранах телевизоров в качестве телеведущего хит-парада на телеканале М1.

С 2017 года Никита Добрынин возглавил редакцию мужского журнала XXL.

Никита Добрынин instagram.com/nikitadobrynin

Личная жизнь Никиты Добрынина

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Известно, что новый герой “Холостяка“ уже был женат. Два года назад Добрынин расстался со своей женой Евгенией после 4-х лет брака. Детей у пары не было.

Как отметил сам ведущий, расставание было обоюдным желанием так, как у них было много разногласий во взглядах на его карьеру.

О бывшей жене ведущего известно мало. Никита и Евгения познакомились у нее на работе. Она была создателем одного интернет-телеканала. Девушка пригласила Добрынина на интервью.

После этой встречи Никита нашел Евгению в соцсетях и написал ей сообщение: “Евгения, давайте встретимся, нам нужно с вами поговорить“. Так у них завязались отношения. А через полтора года Добрынин сделал девушке предложение.

Несмотря на расставание, Никита и Евгения продолжают поддерживать дружеские отношения.

Как прошел первый выпуск 9 сезона шоу “Холостяк“, можно посмотреть здесь.