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Голос країни 9: смотреть восьмой выпуск онлайн

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 2
Узнайте, где можно посмотреть восьмой выпуск вокального шоу "Голос країни-9".
Голос країни 9: когда и где смотреть восьмой выпуск
Голос країни 9: когда и где смотреть восьмой выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 10 марта, вышел 8 выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

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В новом эфире зрители увидели первый этап вокальных боев. Тренеры шоу Потап, Тина Кароль, MONATIK и Dan Balan вместе со своими командами вокалистов посоревновались на “ринге“.

Согласно правилам проекта, на этапе “Бои“ каждый тренер делит участников своей команды на пары, и отправляет на “ринг“ для “музыкального поединка“. После выступления каждой пары наставник решает, кто продолжает бороться за звание “Голоса країни“, а кто выбывает.

По итогам этого этапа шоу покинули: Владислава Бердникова, Анастасия Каманина, Николай Задерей (команда Монатика); Аделина Шевченко, Екатерина Гудим, Наталия Корниленко, Александр Мельник (команда Потапа); Михаил Димов, Сергей Костецкий (команда Дана Балана), Богдан Богославец, Шайе Огенетеджири (команда Тины Кароль).

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Отметим, что у судей была возможность забрать в свою команду подопечных других тренеров, но только в том случае, если участник проиграл вокальный бой.

Так, Потап спас от вылета Владислава Чижикова, Ангелину Василевскую и Наталью Краснянскую. Даниэля Швеца в свою команду “украла“ Тина Кароль. Романа Бурасадзе в свою команду “похитил“ Дан Балан. А Гульназ Хасанова теперь подопечная Монатика.

Команда Тины Кароль: Ксения Бахчалова, Квартет Leon Voci, Лидия Горошко, Даниэль Швец, Андрей Хайат.

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Команда Монатика: Дарья Телитченко, Анна Волобуева, Андрей Хорисенко, Андрей Карпов, Гульназ Хасанова.

Команда Потапа: Наталья Повстяная, Виктория Ягич, Наталья Краснянская, Ангелина Василевская,  Карина Арсентьева, Арсений Журавель, Владислав Чижиков.

Команда Дана Балана: Роман Бурасадзе, Марина Фижделюк, Оксана Муха, Хейтама Рафи, Владимир Зайончковский.

Как прошел седьмой выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.

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Теги: Голос країни-9
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  10.03.2019, 23:46
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