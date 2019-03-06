Голос країни 9: смотреть восьмой выпуск онлайн
В воскресенье, 10 марта, вышел 8 выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.
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В новом эфире зрители увидели первый этап вокальных боев. Тренеры шоу Потап, Тина Кароль, MONATIK и Dan Balan вместе со своими командами вокалистов посоревновались на “ринге“.
Согласно правилам проекта, на этапе “Бои“ каждый тренер делит участников своей команды на пары, и отправляет на “ринг“ для “музыкального поединка“. После выступления каждой пары наставник решает, кто продолжает бороться за звание “Голоса країни“, а кто выбывает.
По итогам этого этапа шоу покинули: Владислава Бердникова, Анастасия Каманина, Николай Задерей (команда Монатика); Аделина Шевченко, Екатерина Гудим, Наталия Корниленко, Александр Мельник (команда Потапа); Михаил Димов, Сергей Костецкий (команда Дана Балана), Богдан Богославец, Шайе Огенетеджири (команда Тины Кароль).
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Отметим, что у судей была возможность забрать в свою команду подопечных других тренеров, но только в том случае, если участник проиграл вокальный бой.
Так, Потап спас от вылета Владислава Чижикова, Ангелину Василевскую и Наталью Краснянскую. Даниэля Швеца в свою команду “украла“ Тина Кароль. Романа Бурасадзе в свою команду “похитил“ Дан Балан. А Гульназ Хасанова теперь подопечная Монатика.
Команда Тины Кароль: Ксения Бахчалова, Квартет Leon Voci, Лидия Горошко, Даниэль Швец, Андрей Хайат.
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Команда Монатика: Дарья Телитченко, Анна Волобуева, Андрей Хорисенко, Андрей Карпов, Гульназ Хасанова.
Команда Потапа: Наталья Повстяная, Виктория Ягич, Наталья Краснянская, Ангелина Василевская, Карина Арсентьева, Арсений Журавель, Владислав Чижиков.
Команда Дана Балана: Роман Бурасадзе, Марина Фижделюк, Оксана Муха, Хейтама Рафи, Владимир Зайончковский.
Как прошел седьмой выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.
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