"Холостяк" 9 сезон: смотреть первый выпуск онлайн

8 марта на канале СТБ стартовал 9 сезон шоу "Холостяк".

"Холостяк" 9 сезон: где и когда смотреть первый выпуск instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 8 марта вышел первый выпуск 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“.

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Героем нового сезона стал главный редактор журнала “XXL“ и известный телеведущий Никита Добрынин.

В первом выпуске шоу главный герой встретился с 25 девушками. С них только семнадцать продолжать борьбу за сердце Холостяка.

Отметим, что участницам предстояло знакомство не только с Никитой, но и с его друзьями. Добрынина пришли поддержать солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская и кинорежиссер Сергей Чеботаренко.

Холостяк 9. Выпуск 1 от 8.03.2019

Напомним, ранее звезда шоу “Холостяк 7“ впервые стал отцом.