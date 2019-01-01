"Холостяк-9": Никиту Добрынина будут покорять едой и соблазнительными танцами

Первый выпуск шоу выйдет уже завтра, 8 марта на канале СТБ.

Уже в пятницу состоится событие, которого с замиранием сердца ждет прекрасная половина страны – премьера 9 сезона романтического реалити “Холостяк“ на телеканале СТБ.

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Это уникальный сезон, ведь впервые зрители смогли поучаствовать в выборе Холостяка и отдали свой голос именно за Никиту Добрынина.

8 марта Никита впервые встретится с девушками, которые придут бороться за его сердце!

“Я в предвкушении, ведь впереди очень важная ночь и я уверен, что эта ночь многое изменит в моей личной жизни, – прокомментирует он. – Я точно не буду терять времени на проекте и использую этот шанс в полной мере“.

Холостяк-9 Пресс-служба

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Участницы съедутся из разных уголков планеты: Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Италия. Среди них будут представительницы уникальных профессий: пластический хирург, крипто-леди, художница эротического жанра, дизайнер купальников... Они будут очаровывать Холостяка экстравагантным внешним видом и эффектным появлением: эротическим танцем, сердцем в контейнере, национальным блюдом и подарками, сделанными своими руками, а одна из девушек зачем-то приедет на вечеринку в сопровождении другого мужчины.

Холостяк-9 Пресс-служба

Некоторым девушкам придется пройти настоящее испытание - общение с друзьями Холостяка! Ведь Никиту придут поддержать солистка группы “НЕАНГЕЛЫ“ Слава Каминская и кинорежиссер Сергей Чеботаренко. Они намерены выведать у участниц все, об их намерениях и отыскать все скелеты в шкафу.

Холостяк-9 Пресс служба

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И уже в этот вечер 10 девушек Никита должен отправить домой. Кто и почему покинет проект еще до Церемонии роз, а кому повезет отправиться на первое свидание сезона прямо с вечеринки, узнаем уже в субботу, в 20:00 в эфире первого выпуска романтического реалити “Холостяк“ на СТБ.

Ведущий проекта - Григорий Решетник. Ведущая пост-шоу “Холостяк. Как выйти замуж“ - Роза Аль-Намри.

Напомним, ранее новый Холостяк рассказал о девушке своей мечты.