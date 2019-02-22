Участница "Топ-модель по-украински" будет искать любовь на "Холостяке"

Лиза Доронько примет участие в романтическом шоу "Холостяк".

Уже 8 марта на СТБ стартует 9 сезон романтического реалити “Холостяк“. Построить отношения с известным теле- и радиоведущим Никитой Добрыниным попробует девушка, которая уже находила любовь на телевидении и по собственному опыту знает, что это возможно - это участница проекта “Топ-модель по-украински“ Лиза Доронько.

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Во время съемок проекта Нового канала у Лизы завязались отношения с другим участником Максом Сосновским.

“Я влюбилась, думала, что мы будем вместе после проекта, нарожаем детей, и у нас будет счастливая семья. Но Макс просто использовал наши отношения для шоу. После того, как я покинула проект, а Макс там остался, он понял, что у него остались чувства к бывшей“, - вспоминает Лиза.

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И хотя эти отношения закончились расставанием, девушка надеется, что свою вторую половинку она может встретить на реалити “Холостяк“.

Лиза Доронько Пресс-служба

“Конечно, меня будет полстраны обвинять в том, что я хожу из проекта на проект ради хайпа. Но мне все-равно. Я, как никто, знаю, что на телевизионных реалити можно найти любовь“, - уверена она.

Холостяк 9 Пресс-служба

Другие участницы будут не слишком рады такой сопернице.

“Она шоу-дива, это все образ“, - прокомментирует одна из девушек.

Холостяк 9 Пресс-служба

А как оценит Никита появление Лизы Доронько в проекте, и удастся ли девушке покорить главного героя, узнаем в эфирах 9 сезона реалити “Холостяк“, премьера которого состоится уже 8 марта в 20:00 на СТБ.

Напомним, ранее Экс-холостяк Rozhden выпустил новую песню о любви.