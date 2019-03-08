"Холостяк" 9 сезон: где и когда смотреть первый выпуск
В пятницу, 8 марта выйдет первый выпуск 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“.
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Посмотреть онлайн “Холостяк-9“ можно будет на канале СТБ и на нашем сайте Ivona.
Героем нового сезона стал главный редактор журнала “XXL“ и известный телеведущий Никита Добрынин.
В первом выпуске шоу главный герой встретится с 25 девушками. С них только пятнадцать продолжать борьбу за сердце Холостяка.
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Отметим, что участницам предстоит знакомство не только с Никитой, но и с его друзьями. Добрынина придут поддержать солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская и кинорежиссер Сергей Чеботаренко.
Напомним, ранее звезда шоу “Холостяк 7“ впервые стал отцом.
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