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"Холостяк" 9 сезон: где и когда смотреть первый выпуск

Спецтема: ТВ и телешоу
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8 марта на канале СТБ стартует 9 сезон шоу Холостяк.
"Холостяк" 9 сезон: где и когда смотреть первый выпуск
"Холостяк" 9 сезон: где и когда смотреть первый выпуск
instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 8 марта выйдет первый выпуск 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“.

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Посмотреть онлайн “Холостяк-9“ можно будет на канале СТБ и на нашем сайте Ivona.

Героем нового сезона стал главный редактор журнала “XXL“ и известный телеведущий Никита Добрынин.

В первом выпуске шоу главный герой встретится с 25 девушками. С них только пятнадцать продолжать борьбу за сердце Холостяка.

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Отметим, что участницам предстоит знакомство не только с Никитой, но и с его друзьями. Добрынина придут поддержать солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская и кинорежиссер Сергей Чеботаренко.

Напомним, ранее звезда шоу “Холостяк 7“ впервые стал отцом.

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Теги: Холостяк 9, Никита Добрынин, смотреть онлайн Холостяк 9, Холостяк 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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