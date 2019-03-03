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"Была ли свадьба?": В Сети обсуждают снимки Иванны Гончарук и Самвела Туманяна

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Участница "Холостяка" и победитель "Топ-модель по-украински" показали свадебные снимки.
Была ли свадьба?: В Сети обсуждают снимки Иванны Гончарук и Самвела Туманяна
Была ли свадьба?: В Сети обсуждают снимки Иванны Гончарук и Самвела Туманяна
instagram.com/samvel_official

Победитель шоу “Топ-модель по-украински“ Самвел Туманян и участница 8 сезона шоу “Холостяк“ Иванна Гончарук шокировали фанов совместными кадрами.

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На днях Иванна опубликовала в Instagram несколько фото в свадебном наряде. На последнем из них она позирует вместе с  Самвелом. В подписях к снимках Гончарук не уточнила, поженились ли они или это только фотосессия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 фактів, або ще «трішки» правди: 1. Перше враження про мене «сучка» і ви праві (але все тримаю в балансі🤫) 2. Ціную чесність в різному прояві; 3. Після «Холостяка» повне почуття свободи, одним реченням: «життя для себе, в своє задоволення» 4. Люблю людей, але в моєму оточенні лише «свої» 5. Страшенно ревнива; 6. Дуже «паяюсь» коли набираю вагу 7. Люблю закриті тусовки; 8. 70% життя приховую від інстаграму; 9. Незважаючи на те, що комунікабельність моє все, закохана в самотність 10. Дуже хочу написати книгу про своє життя, я думаю, ні я впевненави дізнаєтесь багато нового На сьогодні все Цілую

Допис, поширений Ivanna Honcharuk (@ivannahoncharuk)

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Победитель “Топ-модель по-украински“ также опубликовал один снимок с Иванной в своем Instagram. Кадр парень подписал слишком загадочно.

“Любить - значит жить сердцем“, - написал Самвел.

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Мнения подписчиков разделились. Так, многие считают, что это лишь постановочная фотосессия, другие же уверены, что пара поженилась.

“Этого не может быть“, “Это помолвка или Свадьба?“, “Ви разом?“, “фотосессiя чи нi, все одно щастя тобi!“, “Ти з Іванкой круто“, “Вот это поворот“, - пишут фолловеры в комментариях к публикациям.

Напомним, ранее Вова Борисенко и Лавика расстались через месяц после свадьбы.

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Теги: Самвел Туманян, Иванна Гончарук
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Источник: Ivona.bigmir.net

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