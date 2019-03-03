"Была ли свадьба?": В Сети обсуждают снимки Иванны Гончарук и Самвела Туманяна

Участница "Холостяка" и победитель "Топ-модель по-украински" показали свадебные снимки.

Победитель шоу “Топ-модель по-украински“ Самвел Туманян и участница 8 сезона шоу “Холостяк“ Иванна Гончарук шокировали фанов совместными кадрами.

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На днях Иванна опубликовала в Instagram несколько фото в свадебном наряде. На последнем из них она позирует вместе с Самвелом. В подписях к снимках Гончарук не уточнила, поженились ли они или это только фотосессия.

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Победитель “Топ-модель по-украински“ также опубликовал один снимок с Иванной в своем Instagram. Кадр парень подписал слишком загадочно.

“Любить - значит жить сердцем“, - написал Самвел.

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Мнения подписчиков разделились. Так, многие считают, что это лишь постановочная фотосессия, другие же уверены, что пара поженилась.

“Этого не может быть“, “Это помолвка или Свадьба?“, “Ви разом?“, “фотосессiя чи нi, все одно щастя тобi!“, “Ти з Іванкой круто“, “Вот это поворот“, - пишут фолловеры в комментариях к публикациям.

Напомним, ранее Вова Борисенко и Лавика расстались через месяц после свадьбы.