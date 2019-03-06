Секс-символ "Крепостной" Тарас Цымбалюк рассказал о роли, девушках и любви

В сериале "Крепостная" Тарас Цымбалюк исполняет роль кузнеца Назара.

Костюмированная драма “Крепостная“ на СТБ богата на ярких героев, харизматичных молодых актеров и актрис. 2-метровый красавец, которого зрительницы разглядели даже за специфическим гримом крепостного кузнеца Назара, - украинский актер Тарас Цымбалюк.

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Для этой роли актера гримировали около двух часов, клеили парик из длинных волос, создавали шрамы и пыльный внешний вид, так как его герой много времени проводит на кузнице.

Создатели не скрывают, что поиски актера на эту роль были самыми длительными среди всех мужских образов, и даже когда нашли Тараса, он был для них слишком современным - так и возникла идея с париком для создания образа крепостного кузнеца 19 века.

“Он должен был быть очень красивым, чтобы взгляд сразу останавливался. Внешне - высокий и мужественный крепостной, а внутри - благородный рыцарь. Назар полфильма проводит с голым торсом. Его раздевали при каждой возможности. Мы подумали, пусть женщины радуются“, - вспоминают с улыбкой создатели сериала.

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О своей роли Тарас вспоминает с не меньшей теплотой, хотя сниматься летом в жарком парике не всегда было комфортно.

И так, знакомимся ближе с новым секс-символом украинских сериалов.

О роли кузнеца Назара

У нас много похожего с Назаром. Он не любит, когда ему врут и несправедливость. Он честный и терпеливый. Но, наверное, может вытерпеть больше, чем я. Мне очень нравится персонаж. Я готовился к съемкам, ездил на кузницу, так как он по сюжету кузнец, учился ковать.

Тарас Цымбалюк Пресс-служба

О парике в “Крепостной“

Это было не совсем удобно. И мне, и девочкам-гримерам. Почему решили так сделать? Я думаю, что в то время со стрижкой и барбершопами были проблемы, тем более, у крепостных – они по этому поводу не заморачивались (улыбается). Поэтому мой персонаж не думал о своей прическе, он думал, как бы выжить. Мне наклеили парик, который был сделан из волос семилетней девочки, волосы достаточно длинные, ниже груди и каждый раз час времени у меня уходило только на парик.

О мечтах в кино

Я фанат всего производства Марвел. Каждый второй герой – роль, которую мне хотелось бы сыграть. Начиная от Росомахи до Бэтмена. Эти классные мальчиковые роли мне очень импонируют.

Тарас Цымбалюк Пресс-служба

О любви

В творчестве любовь занимает особое место. Если у меня в личной жизни невзгоды, я не могу работать, текст в голове не держится, думаю только о том, что нужно успокоить себя и наладить свои отношения. Мне кажется, любому человеку это мешает. В творческом процессе любовь и порядок в личной жизни занимают важное место. Любить – это прекрасно.

Что нравится в девушках

Я очень люблю воспитанных девушек. Но, самое главное в отношениях, как показывает практика, чтобы девушка была тебе другом во всем.

Тарас Цымбалюк Пресс-служба

О судьбе и знаках

Я раньше не был суеверным, а сейчас иногда происходят интересные необычные вещи. Пример вспомнить не смогу, но в знаки верю.

Где познакомиться

Банально - в социальных сетях.

Тарас Цымбалюк Пресс-служба

О киношных приемах с девушками

Нет, в жизни не играю. Возможно, в институте мог на кассе что-то сказать, чтобы ускорить процесс или чтобы пропустили без очереди. С девушками – нет. Наверное, манипуляции возможны. Но я такого не делаю.

Напомним, ранее мы писали, что в Киево-Печерской Лавре прошли строительные работы ради “Крепостной“.