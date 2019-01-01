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В Киево-Печерской Лавре прошли строительные работы ради "Крепостной"

Спецтема: ТВ и телешоу
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Киево-Печерская Лавра стала одной из локаций для съемок сериала "Крепостная".
В Киево-Печерской Лавре прошли строительные работы ради "Крепостной"
В Киево-Печерской Лавре прошли строительные работы ради "Крепостной"
Пресс-служба

С понедельника по четверг в 20:00 на СТБ зрители следят за невероятной историей любви и страсти в костюмированной драме “Крепостная“. Одной из локаций для съемок стала Киево-Печерская Лавра, в которой появится один из ключевых персонажей сериала – легендарный бывший крепостной, который сам себя выкупил, Андрей Жадан (актер Максим Радугин).

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По сюжету на этой стройке происходит реконструкция старого особняка и превращение его в больницу (сегодня бы назвали – место для социально незащищенных слоев население) тех, кто не может оплатить врача: крепостные, рабочие, люди низшего социального слоя. Те, на кого обычно не обращали внимания. А Жадан понимает, что эти люди зачастую нуждаются в медицинской помощи гораздо больше и чаще, чем богатые.

“Задача была сложная, поскольку место фигурирует в сериале несколько раз: летом в ремонтирующемся виде в лесах (сооружение вокруг здания для размещения рабочих и материалов при выполнении строительных работ), и в зимнее время - это же здание, но в красивом отремонтированном виде. На съемке не должна была быть одна лестничка, нужно масштабное действие, поскольку важно заявить не только большое денежное состояние Андрея Жадана, но и уровень широты его мышления. Кроме того, это все происходит в Киеве, в большом городе. И Алексей Косач, который туда приехал из Нежина, должен быть поражен масштабом так же, как и наш зритель. Задача перед художниками стояла нелегкая. Съемочную площадку создавали примерно 5-6 дней“, - рассказывает шоураннер проекта Тала Пристаецкая.

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К тому же, нужно было не просто построить, а создать вид строительных лесов, которые стоят не первый месяц. Надежно их выстроить, чтобы они выдерживали актеров, а не просто стояли для фона. И создать площадку для трюка, поскольку знакомство Андрея Жадана и Алексея Косача происходит при достаточно драматических событиях. Так что было много требований от каскадеров.

“Все утверждалось с руководством музейной части Лавры, мы писали расписки, что гарантируем сохранность всего музейного комплекса. Если бы что-то нами было повреждено, мы бы все компенсировали. Это тот случай, когда от излишнего художественного видения сдерживает то, что ты работаешь в музее, где каждый камушек ценен“, - вспоминает Тала.

Напомним, ранее ради съемок сериала “Крепостная“ построили город.

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Теги: Крепостная
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Источник: Ivona.bigmir.net

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