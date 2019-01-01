Сериал "Крепостная": дата выхода второго сезона

Второй сезон сериала "Крепостная" выйдет осенью на СТБ.

С понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ зрители следят за невероятной историей любви и борьбы за свободу в костюмированной драме “Крепостная“. Сериал моментально завоевал любовь зрителей и вторую неделю подряд возглавляет ТОП программ украинского телевидения.

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“Крепостная“ состоит из двух сезонов по 24 серии. Премьера первого состоялась 25 февраля. Премьера второго запланирована на осень 2019 года на телеканале СТБ.

По сюжету, Катерина воспитывалась как барышня благородных кровей, но на самом деле она всего лишь крепостная самого богатого помещика Петра Червинского. Ей предстоит преодолеть множество испытаний на пути к любви и свободе.

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Кроме линии главной героини, зрители наблюдают за судьбами множества ключевых персонажей сериала. В главных ролях: Катерина Ковальчук, Алексей Яровенко, Станислав Боклан, Анна Сагайдачная, Михаил Гаврилов, Олеся Жураковская, Юлия Ауг, Марк Дробот, Ольга Сумская, Наталка Денисенко и др.

Заключительные серии первого сезона “Крепостной“ зрители увидят в четверг 14 марта в 20:00.

Напомним, ранее мы писали, что в Киево-Печерской Лавре прошли строительные работы ради “Крепостной“.