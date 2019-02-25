Сериал "Крепостная": Режиссер Максим Литвинов рассказал о самой сложной съемке

Сегодня состоится премьера костюмированной драмы "Крепостная".

Уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера масштабной костюмированной драмы “Крепостная“. 13 месяцев съемок, больше 200 персонажей, локации по всей Украине, лучшие актеры современности, больше 200 отшитых платьев, прически, которые вызывают только восхищение.

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Над сериалом работали два режиссера-постановщика: Феликс Герчиков и Максим Литвинов. И два оператора-постановщика: Сергей Ревуцкий и Алексей Ламах. Мы спросили у Максима о самой сложной съемке в таком масштабном проекте.

"Крепостная" Пресс-служба

“Их было много, но все трудности преодолеваются. Например, съемка бала. Мы снимали в настоящем зале киевских богачей – особняке Якова Полякова. Было много реконструкторов (люди, которые восстанавливают определенные события из прошлого, например, танцы того времени), играл живой оркестр, мы затащили огромный съемочный кран в помещение. Плюс ко всему много сложных диалогов во время танцев. Конечно, с одного дубля ничего не получится. Не так просто говорить текст 19 века во время танца, не будучи профессиональными танцорами. А актеры должны танцевать хорошо – 19 век, дворяне, они же все вальсируют с детства, - с улыбкой вспоминает Максим. – Потом все кадры нужно склеить правильно. Более того, не забываем о живом оркестре. Если актеры съехали и начали чуть позже говорить текст, то по звуку я уже не смонтирую. Мне нужно склеивать по фазам движения, по танцам, по игре актеров, по музыке. Это сложнее, чем выглядит потом на экране“.

"Крепостная" Пресс-служба

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Но Максим уверен, что съемки диалогов двух персонажей снимать даже сложнее, чем сцены с огромным количеством массовки. Ведь, когда два актера сидят друг напротив друга, разговаривают, и ничего больше нет, то спрятаться не за что. Сцена должна получиться идеально.

"Крепостная" Пресс-служба

Уже сегодня в 20:00 на СТБ зрители смогут насладиться самым ожидаемым проектом сезона – костюмированной драмой “Крепостная“.

Напомним, ранее стало известно, что ради съемок сериала “Крепостная“ построили город.