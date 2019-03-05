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СТБ выпустил промоклип сериала "Крепостная" на песню Скрябина

Спецтема: ТВ и телешоу
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В сериале прозвучит песня Скрябина "Мовчати" в исполнении Веры Кекелии.
СТБ выпустил промоклип сериала "Крепостная" на песню Скрябина
СТБ выпустил промоклип сериала "Крепостная" на песню Скрябина
Пресс-служба

Телеканал СТБ создал промоклип “Крепостная“ с полноценным саундтреком – песня Скрябина “Мовчати“, которую исполнила Вера Кекелия.

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Проект нашел певицу, которая заменила целый хор. Вера Кекелия исполнила песню многими тембрами, из которых музыкальный продюсер Влад Музыченко создал полноценный женский хор.

“Сериал “Крепостная“ - очень сложная и глубокая драма. Нам нужна была песня, которая отвечала бы такому сериалу. Мы хотели, чтобы это было хоровое исполнение, но не слишком классическое“, - рассказывает руководитель отдела эфирного промо СТБ Лидия Панькив.

“Задача была такой, чтобы голоса звучали достаточно необычно и отстраненно. Это меня еще больше завело. Когда я услышала финальный вариант, у меня самой побежали мурашки“, - комментирует Вера Кекелия.

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Как только промо ролики появились в сети, многие пользователи заинтересовались, кто же исполнил композицию Кузьмы Скрябина “Мовчати“ в проморолике “Крепостной“ и как ее найти. Были разные варианты, но поклонники Веры сразу узнали в саундтреке ее голос и хотели получить полную новую версию песни. Из-за такого спроса, проект решил записать полноценный саундтрек и создать клип из не вошедших кадров проморолика.

В клипе зрители увидят уже знакомых актеров сериала: Катерину Ковальчук, Ксению Мишину, Михаила Гаврилова.

Напомним, ранее звезда “Крепостной“ рассказала о своей роли и поддержке Сенцова.

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Теги: Крепостная, Вера Кекелия, Скрябин
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  05.03.2019, 16:47
Оценка:  0
pусский
Я вонюче напердел на эту укропскую хуиту, бля!
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