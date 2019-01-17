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"Крепостная": героини сериала появились в Instagram

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В социальной сети появились аккаунты двух главных героинь украинского костюмированного сериала "Крепостная": все подробности.
Крепостная: героини сериала появились в Instagram
Крепостная: героини сериала появились в Instagram
пресс-служба канала СТБ

25 февраля в 20:00 на телеканале СТБ стартует долгожданная костюмированная драма “Крепостная“ производства Stralight Films иFilm.ua.

В рамках промо-кампании в социальной сети Instagram появились два аккаунтах главных героинь сериала: крепостной Катерины Вербицкой (играет Катерина Ковальчук) и жестокой помещицы Лидии Шефер (играет Ксения Мишина).

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Эти аккаунты представляют не реальных актрис, а именно персонажей драмы. Диджитал-отдел телеканала СТБ первым в Украине сделал подобный промо-ход для продвижения сериала.  Два аккаунта будут общаться между собой, спорить, ссориться и конечно же, обсуждать каждую серию и все принятые решения в ней со своими подписчиками.

Подписаться на Катерину можно здесь, а на Лидию - здесь. Героини общаются с подписчиками и предлагают им разгадывать интересные загадки.

Благодаря современным технологиям, XIX век объединится с XXI веком и выйдет за рамки телевидения. Через аккаунты зрители смогут наблюдать за развитием отношений между сериальными барышнями, как между реальными людьми.

Напомним, ранее мы публиковали первый промо-ролик костюмированной драмы “Крепостная“.

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Теги: Крепостная, Instagram, фото
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