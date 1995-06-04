Звезда "Крепостной" рассказала о своей роли и поддержке Сенцова

Юлия Ауг активно выступает в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

С понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ зрители следят за невероятной историей любви и страсти в костюмированной драме “Крепостная“.

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Одну из главных ролей, крестную мать главной героини и жену Петра Червинского (Станислав Боклан) Анну Львовну, сыграла известная актриса, режиссер театра и кино Юлия Ауг.

Станислав Боклан и Юлия Ауг Пресс-служба

“Мне кажется, что это такая очень узнаваемая история женщины, которая всю жизнь хотела любви, была достойна ее, но никогда этой любви не имела. И сейчас, когда жизнь подходит к финалу, по-настоящему близкий ей человек, от которого она чувствует тепло – это ее крестница Катерина, перед которой она безмерно виновата. Свое несчастье, и обездоленность, она несет с невероятным достоинством. И поэтому, когда она видит, какую любовь испытывает девушка, какой любовью наградила судьба Катерину, она хочет ей счастья и поэтому очень много разрешает. В общем, это трагический персонаж. Мне кажется, что таких женщин как Анна Львовна очень много, это очень узнаваемые истории. Это архетипический персонаж. Больше половины женщин всего земного шара, невзирая на этнос и национальности, примерно так и проживают свою жизнь – в чувстве вины перед кем-то, и в бесплотных усилиях любви. Поэтому я не вдохновляюсь от какого-то конкретного персонажа, хотя можно было бы ткнуть пальцем в туже принцессу Диану и сказать: “О, вот в принципе и есть тот прототип!“ А можно и в Валентину Алексеевну с соседней улицы, и примерно то же самое все будет“, - делится своим мнением Юлия.

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Это не первая костюмированная история для актрисы, так что она достаточно комфортно чувствовала себя на съемках сериала о 19 веке. К тому же, ее бабушка воспитывалась в институте благородных девиц.

Юлия Ауг Пресс-служба

“Она была 1896 года рождения, учила меня делать книксены, учила таким вещам, которые сейчас мне очень полезны. Что нужно есть бесшумно: когда ты кладешь прибор на тарелку, он не должен издавать звуки, когда ты ставишь чашку на блюдце, она не должна издавать звук. Я знаю, какую еду из какой тарелки едят. Мне очень помогает, что я знаю этикет“.

Кроме того, Юлия даже давала советы, основываясь на своем богатом опыте:

“Когда мы снимали сцену за завтраком, я сказала, что вилкой сырники из тарелки не берут, что должна быть специальная лопатка или специальные щипцы“.

Станислав Боклан, Юлия Ауг и Михаил Гаврилов Пресс-служба

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Несмотря на то, что Юлия Ауг – российская актриса, она не скрывает своей гражданской и политической позиции. Активно выступает в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который осужден в России на 20 лет тюрьмы.

“Я поняла, если не займу активную политическую позицию по освобождению Олега Сенцова, я просто стану соучастницей его ареста. Мне кажется, что поставить точку в преследованиях деятелей культуры можно только путем переговоров на высшем государственном уровне“.

Напомним, ранее ради съемок сериала “Крепостная“ построили город.