"Говорить Україна" устроит испытания семье, которая не может поделить ребенка

Мужчина будет бороться за опеку над сыном, маму которого обвиняют в убийстве.

В новом выпуске ток-шоу “Говорить Україна“ с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят во вторник, 5 марта, 19:45 на телеканале “Украина“, мужчина будет бороться за опеку над сыном, маму которого обвиняют в убийстве. Кто против отношений отца и ребенка, и как воспитывают мальчика сейчас, станет известно в студии ток-шоу.

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Владимир Михальчук имеет 7-месячного сына, которого родила моложе его почти на 20 лет Юлия. Мужчина не женился на ней, ведь, по его словам, она ему изменяла. Однажды Юля во время семейного конфликта убила родного отца, воткнув нож в сердце.

14 января Владимир зашел в гости к отцу Юлии. Она разозлилась, когда узнала, что отец сам позвал Владимира, да еще и пригласил его за стол. Юля не смогла этого стерпеть и между отцом и девушкой завязался конфликт. На столе лежал нож, Юля схватила его и ударила им отца.

После смерти отца Юлю посадили в СИЗО, а детей забрала младшая сестра. Ребенок живет у родственников матери, в том же селе. Но Владимиру запрещают свободно видеться с малышом.

“Вове не нужна была никогда семья. Он просто ей деньги за услуги интимного характера давал, убирала, стирала, окна красила и дом белила, стригла его. Платил по 100, 150, 200. Юля ему готовила. Он просто пользовался ею! Зачем ему сейчас и ребенок?“, - убеждают родственники Юлии.

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Родственники мужа убеждены, что мальчика забрали ради опекунских денег. В то время, как родные Юли обижены на Владимира, что он не позвал ее замуж и отказался помогать материально.

“Да, я платил ей за интимные услуги по 200 гривен. Она мне часто рассказывала, что имеет отношения еще с другими мужчинами, они ей тоже платят по 150 гривен. А когда она забеременела, сказала мне, что не знает от кого ребенок, как родится там и видно будет, - заявил отец 7-месячного мальчика, - Когда родила Ваню, я предложил записать ребенка на мою фамилию, но Юля не согласилась. Она хотела быть мамой-одиночкой, чтобы получать больше денег. Я не отказывался от ребенка, покупал подгузники, пеленки, питание. Когда она получила от государства 12 000, то я вообще стал ей не нужен. Я всей душой тянусь к ребенку, но жить с Юлей не хотел! Меня не устраивал ее стиль жизни!“.

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Сможет ли родной отец забрать ребенка, и какие испытания семье малыша придется пройти, чтобы доказать свою способность предоставить ему достойные условия жизни, станет известно в ток-шоу “Говорить Україна“.

“Прежде, чем брать ответственность за ребенка, человек должен уметь нести ответственность за себя, за свою жизнь. Но, несмотря на прошлое, чтобы в нем не было, любой человек, в любом возрасте имеет право исправиться. А окружающие поддержать, дать второй шанс, а не осуждать человека за его прошлое“, - говорит ведущий Алексей Суханов.

Напомним, канал “Украина“ предлагает зрителям провести “Ранок на підборах“.