Канал "Украина" предлагает зрителям провести "Ранок на підборах"

Телеканал "Украина" готовит праздничный выпуск программы "Ранок з Україною" к 8 марта.

В пятницу, 8 марта, с 6:30 в эфире канала “Украина“ выйдет праздничный выпуск программы “Ранок з Україною“, посвященный женщинам. В этот день студия спецвыпуска под названием “Ранок на підборах“ превратится в настоящую цветочную оранжерею, ведущими в которой будут только девушки – Лилия Ребрик, Светлана Катренко, Виктория Маремуха и Тамила Чехович.

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Пока девушки-ведущие будут наслаждаться праздником в невероятной студии, мужская часть “Ранку з Україною“ поедет снимать сюжеты по всей Украине про успешных, интересных и выдающихся женщин. Григорий Герман, Сергей Зенин и Сергей Ливадный познакомят зрителей “Ранку на підборах“ с директором сельской школы, которая вместе с учениками танцует во время перерывов, супер-мамой, которая самостоятельно воспитывает 5 детей, моделью plus size, доказывающей, как важно научиться любить свое тело.

“В нашей стране действительно живут самые красивые девушки. Успешные, образованные, веселые, прекрасные мамы и любящие супруги – они вдохновляют и меняют мир к лучшему, – говорит Лилия Ребрик. – В нашу праздничную студию “Ранку на підборах“ придут невероятно талантливые девушки – певица Надя Дорофеева, актриса Ольга Сумская и солистка коллектива “Лисапетный батальон“ Наталья Фалион. С нетерпением жду пятницы, и вы, дорогие зрители, начинайте день вместе с нами“.

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По традиции 8 марта “Ранок з Україною“ наградит выдающихся украинок собственной премией “Хрустальный каблук“. Кроме того, в программе покажут успешных мам-блогеров, ставших звездами Инстаграма, и расскажут историю невероятной украинки, которая работает депутатом в Копенгагене. А еще журналисты программы придут в гости к той самой Марине – супруге и единственной любви Павла Зиброва – и зададут ей самые откровенные вопросы о муже.

Также в праздничном выпуске звездные девушки – Оля Полякова, Камалия и Гайтана – покажут, какие подарки на 8 марта подготовили для них их супруги. Невероятный сюрприз для женщин подготовил и Олег Винник.

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась семейным селфи.