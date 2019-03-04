Ведущая проекта "Аферисты в сетях" скрывает свои эфиры от родных

Елена-Кристина Лебедь рассказала, как близкие люди реагируют на ее работу.

В ходе расследований интернет-мошенничеств Елена-Кристина Лебедь часто попадает в опасные ситуации.

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Бывает, что ведущую Нового канала связывают или даже бьют. Но она выжидает время и не “раскалывается“, чтобы поймать афериста с поличным.

“Я знаю, что у меня есть команда. Это добавляет сил, уверенности и спокойствия. Они всегда у меня в подслушке. И когда команда со мной говорит, я чувствую, что защищена. Это позволяет выключаться“, – говорит ведущая “Аферистов в сетях“.

Елена-Кристина Лебедь Пресс-служба

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Но если Елена-Кристина уже научилась абстрагироваться, то как реагирует на такую опасную работу, к примеру, ее мама? А все просто – родные ведущей “Аферистов в сетях“ просто не смотрят выпусков. Елена-Кристина Лебедь призналась, что врет близким людям о дате премьеры или часе выхода, чтобы не волновать их.

“Когда мама спрашивает: “А когда там у тебя премьера?“, я всегда отвечаю, что даты пока нет, что я не знаю. А когда уже все прошло в эфире, говорю: “Мама, я была в бешеной гонке. Забыла тебе сказать“. Все просчитано“, – рассказывает телеведущая.

Напомним, ранее ведущая “Аферистов в сетях“ показала, как любимый поддерживает ее в больнице.