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Ведущая проекта "Аферисты в сетях" скрывает свои эфиры от родныхЭксклюзив

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 1
Елена-Кристина Лебедь рассказала, как близкие люди реагируют на ее работу.
Ведущая проекта "Аферисты в сетях" скрывает свои эфиры от родных
Ведущая проекта "Аферисты в сетях" скрывает свои эфиры от родных
Пресс-служба

В ходе расследований интернет-мошенничеств Елена-Кристина Лебедь часто попадает в опасные ситуации.

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Бывает, что ведущую Нового канала связывают или даже бьют. Но она выжидает время и не “раскалывается“, чтобы поймать афериста с поличным.

“Я знаю, что у меня есть команда. Это добавляет сил, уверенности и спокойствия. Они всегда у меня в подслушке. И когда команда со мной говорит, я чувствую, что защищена. Это позволяет выключаться“, – говорит ведущая “Аферистов в сетях“.

Елена-Кристина Лебедь
Елена-Кристина Лебедь
Пресс-служба

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Но если Елена-Кристина уже научилась абстрагироваться, то как реагирует на такую опасную работу, к примеру, ее мама? А все просто – родные ведущей “Аферистов в сетях“ просто не смотрят выпусков. Елена-Кристина Лебедь призналась, что врет близким людям о дате премьеры или часе выхода, чтобы не волновать их.

“Когда мама спрашивает: “А когда там у тебя премьера?“, я всегда отвечаю, что даты пока нет, что я не знаю.  А когда уже все прошло в эфире, говорю: “Мама, я была в бешеной гонке. Забыла тебе сказать“. Все просчитано“, – рассказывает телеведущая.

Напомним, ранее ведущая “Аферистов в сетях“ показала, как любимый поддерживает ее в больнице.

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Теги: Елена-Кристина Лебедь, Аферисты в Сети
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Розенко  (аноним)  04.03.2019, 17:25
Оценка:  0
Розенко
Можно поменьше писать про эту е6анашку ?
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