Александр Лещенко и театр танца Foresight устроили настоящий карнавал

Победитель шоу "Танцюють всі" Александр Лещенко и театр танца Foresight создали специальную программу для Ferrari Park.

Театр танца Foresight, который уже много лет подряд получает звание лучшего балета Украины и хореограф Александр Лещенко, создали специальную программу для знаменитого Ferrari Park, который находится в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

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Для тематического парка это первый венецианский карнавал, созданный в стилистике бренда. Украинский танцевальный коллектив - театр танца Foresight (Форсайт) работал над созданием шоу в международной команде. Для того, чтобы полностью воссоздать атмосферу истинного венецианского фестиваля Александр Лещенко и Лина Верес специально посетили первый день карнавала в Венеции. Именно это и помогло наиболее реалистично отобразить все настроение и атмосферу настоящего итальянского праздника в постановках шоу и костюмах.

“Очень хорошо, что в преддверии этого события мы посетили карнавал в Венеции. Мы увидели людей, одетых в разнообразные костюмы, каждый участник фестиваля старался быть особенным, чтобы отличаться от других. Мы прошлись по улицам, прокатились в гондоле, пообщались с участниками. Зарядились этой необычайной атмосферой и забрали её с собой в Абу-Даби! Это не могло не отразиться на постановках! Организаторы очень хотели приобщиться к европейской культуре. Люди очень тянутся к новому, поэтому и организовали подобное мероприятие! Это было очень приятное сотрудничество!” - Лина Верес, основатель Foresight.

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Удивительной красоты костюмы создавала дизайнер Екатерина Лавренюк, которая неоднократно создавала костюмы для Foresight (Форсайт). На костюмы вдохновляла непосредственно тематика мероприятий. Одним из самых необычных костюмов - стала живая карусель, которую надевали на себя девушки-актеры. Было сложно создать эти конструкции, так как на человеке был целый домик. Шикарные костюмы, уникальные танцевальные постановки и - маленькая Венеция, созданная украинцами в Эмиратах!

“Впечатления от работы на площадке такого уровня только самые лучшие, потому что собрана команда профессионалов и у них всегда все продумано до мелочей, каждый занимается своим делом и находится на своем месте. Не было ни одного неприятного сюрприза или происшествия. Все работало как часы. Не было никакой паники, никаких стрессов. Результат очень хороший и это не может не радовать! Мы гордимся, что украинская команда работала на мировой площадке в ОАЭ” - рассказал Александр Лещенко, хореограф-постановщик.

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Отметим, что это уже не первое сотрудничество театра танца Foresight с Ferrari Park, ранее украинская команда участвовала в создании Winter Fest. Это было масштабное шоу, сразу на пяти локациях, в котором участвовали более 40 человек танцоров и цирковых артистов. Танцующие акробаты, эльфы, кукловод с героями сказки “Пиноккио” и школа химиков - все это поражало местных жителей и туристов парка со всего мира! Александр Лещенко создал уникальные танцевальные постановки, которые посетители могли созерцать на разных локациях в Ferrari Park.

Напомним, ранее украинская певица Ирина Федишин выступила в Америке.