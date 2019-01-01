"Маленькая мечта стала реальностью": Ирина Федишин выступила в Америке

Украинская певица рассказала о концертах в городах США.

Украинская певица Ирина Федишин собрала всех своих поклонников за океаном и выступила с аншлагами в четырех городах Америки. Концерты проходили в Нью-Джерси, Кливленде, Детройте и Чикаго.

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Кроме аншлагов, два полных чемодана дисков с песнями Ирины Федишин разлетелись в первые дни по всей Америке, а все вырученные средства артистка вместе с организаторами направила на благотворительную миссию.

“Большое желание выступить за океаном - давно не покидало нас. В течение многих лет было большое количество приглашений от различных организаторов! Но что-то всегда складывалось не так. Не простой гастрольный график, документы, деньги, визы. Для меня было важно приехать в США именно со своей командой, чтобы показать на самом деле красивое шоу! А это сложно для организаторов! И вот наконец маленькая мечта стала реальностью!“- комментирует Ирина в своих социальных сетях.

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Певица успела не только по гастролировать, но и посетить самые известные места Америки, куда планирует вернуться уже осенью с новыми концертами.

Напомним, ранее Ирина Федишин поделилась с фанами редким семейным снимком.