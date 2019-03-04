"Типа мужик есть": Анна Седокова заинтриговала снимком с другом

Новое фото певицы вызвало бурное обсуждение в Сети.

Известная певица, экс-участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова часто радует поклонников новыми снимками в Instagram.

Читай также: “Фигура – огонь!“: Маша Ефросинина восхитила стильным платьем

На днях артистка решила познакомить своих подписчиком со своим другом. На свежем кадре звезда позирует в обнимку с красивым мужчиной, которого Седокова называет любимым фотографом.

В подписи к фотографии исполнительница написала:

“Работать с друзьями – это удовольствие, а с талантливыми друзьями – счастье. Фотография с фотографом - @dvelichko“.

Читай также: “Попа лучше, чем у Ким“: Настя Каменских “взорвала“ Сеть откровенным снимком

Подписчики Седоковой засыпали новую публикацию комментариями. “Клёвый бывший“, “Так нежно“, “Красивые“, “Сразу очевидно, кто папа Гектора“, “О, скоро от него родит“,“Глядя на это фото хочется сказать: работать с друзьями это одно удовольствие, спать с друзьями это другое удовольствие“, “Типа мужик есть“, “Как же, наша баба без мужика чувствует себя неполноценной! Даже такая как прекрасная Седокова!“, “Гектор на него похож“, “Красивая пара очень“, “Анна, ты такая классная“, “Сын маминой подруги“, “, - пишут фолловеры.

Напомним, ранее Седокова выложила фото в неожиданном образе.