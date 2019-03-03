"Фигура – огонь!": Маша Ефросинина восхитила стильным платьем

Звезда похвасталась роскошным нарядом.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина порадовала фанов новым снимком в Instagram.

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Недавно звезда посетила Харьков в рамках форума “ELLE active forum“. Для мероприятия ведущая выбрала роскошное черное платье с открытыми плечами. Дополнила образ Маша туфлями с пряжками на высоком каблуке.

“Когда проснулась в номере отеля и не сразу вспомнила, в каком ты городе“, - подписала кадр Ефросинина.

“Маша, ты просто куколка“,“Фигура – огонь! Элегантное платье“, “Мария, это прекрасный образ. Вы, как всегда, прекрасны и платье великолепное“, “Машунь... Ви як завжди... неймовірно чарівна пані“,“Когда безупречна с головы до ног“, - прокомментировали фото подписчики Маши Ефросининой.

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась неожиданным лайфхаком.